Samsung Galaxy Note 9 er lansert – kan utstyres med opptil 1 TB lagringsplass

På et arrangement i New York dro elektronikkgiganten Samsung omsider sløret av sin nye, og nok for mange etterlengtede, brettmobil Galaxy Note 9. Designmessig har det ikke skjedd så fryktelig mye denne gangen, men på innsiden finner vi som ventet flere muskler.

Galaxy Note 9 får en 6,4-tommers skjerm, som betyr at den er litt større enn fjorårets Note 8, som bød på 6,3 tommer. Oppløsningen er den samme, 2960 x 1140 piksler, og selvsagt er det fremdeles Samsungs AMOLED-teknologi som gjelder.

Opptil 1 TB lagringsplass

Under panseret finner man nå en Exynos 9810-prosessor, som er den samme brikken man finner i Galaxy S9-mobilene.

Foto: Samsung

Minnemengden er oppgradert til 8 GB, og ellers er det verdt å merke seg at Note 9 både kommer med opptil 512 GB intern lagringsplass og støtte for minnekort på opptil 512 GB.

Dette betyr altså at Note 9 kan utstyres med opptil 1 TB med lagringsplass til sammen, en egenskap man ikke finner på så mange andre mobilmodeller ennå.

Mye større batteri

På utsiden er forskjellen som sagt ikke så stor mellom Note 8 og den nye modellen, men det er i alle fall én nevneverdig endring. Fingeravtrykkleseren befinner seg nemlig nå under kameraene på baksiden.

På både Galaxy S8-modellene og Note 8 befant sensoren seg som kjent rett ved siden av kameraene, noe som førte til at det var lett å sette fingermerker på kameraene når man skulle bruke fingeravtrykkleseren.

Apropos kameraer er Note 9 utstyrt med dobbelkamera på baksiden bestående av telefotolinse og vidvinkellinser på 12 megapiksler, samme som på Galaxy S9 Plus. Batteriet har fått seg et kraftig løft og skilter nå med en kapasitet på 4000 mAh, opp fra 3300 mAh på forgjengeren, og digitalpennen S-Pen er nå for øvrig på plass.

Prisene vil ligge på 9990 kroner for 128 GB/ 6 GB-versjonen og 12 490 kroner for 512 GB/ 8 GB-utgaven, så vi snakker altså fremdeles om et relativt kostbart produkt. Lanseringen skjer den 24. august.

