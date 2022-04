I årets første kvartalsrapport fra Samsung rapporterer den sørkoreanske teknologigiganten at selskapets inntekter fra driften har økt med 50 prosent sammenliknet med fjoråret, skriver CNBC.

Samsung rapporterer at de har hatt en inntekt på 77,8 billioner koreanske won, det tilsvarer cirka 570 milliarder norske kroner. Fra dette skal teknologigiganten ha fått et overskudd på cirka 103 milliarder norske kroner.

Brikkeproduksjonen til Samsung får mye av æren for inntektsøkningen. Samsungs brikkeproduksjon har alene gitt selskapet en inntekt på cirka 148 milliarder norske kroner. Det er en 40 prosent økning fra fjoråret, skriver CNN.

Flere vil ha Galaxy S22

Selskapet solgte 50 prosent flere Galaxy S22 telefoner i første salgsuke i februar sammenlignet med første salgsuke for Galaxy S21. I første kvartal rapporterer selskapet at salget av Galaxy S22 har vært 20 prosent høyere enn for forgjengeren. Dette er på tross av forsinkelser i leveranser.

Engadget skriver at Samsung regner med at det fortsatt vil være forsinkelser, men at situasjonen vil bedre seg i løpet av året. Selskapet forventer at salget skal holde seg godt ut året.