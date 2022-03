Mye tyder på at Samsung sliter med å dekke etterspørselen etter de ulike versjonene av sin nylig lanserte toppmodell, Galaxy S22.

En bedriftskunde Digi har vært i kontakt med, fikk følgende svar fra Telenor Bedrift:

– Det er høyst usikkert når vi får nok enheter fra Samsung til å sette status «på lager». Vi har cirka 3000 s22 serie enheter i bestilling som Samsung ikke klarer å levere. Det er mange ordrer på vent. De eldste ordrene er fra tidlig februar. Det vil kun komme mindre leveranser framover, så det må påregnes lang leveringstid, dessverre.

Forsinkelsene skal ifølge Telenor Bedrift skyldes brikkemangelen og krigen i Ukraina, men hvordan sistnevnte helt konkret påvirker leveringssituasjonen for Samsung-toppmodellene, er uklart.

Verken Telenor Bedrift eller Samsung Norge har enn så lenge kommet med noen uttalelse som svar på Digis henvendelser. Vi oppdateres saken når vi mottar svar.

Forhandlere bekrefter

Digi har vært i kontakt med flere andre forhandlere som bekrefter leveringssituasjonen. Stort sett skylder de øyensynlig på stor etterspørsel, heller enn brikkemangel og krig:

– Årsaken må Samsung kommentere på. Dette sagt opplever vi knapphet på varer mot etterspørsel og leveranser av S22-serien, det er korrekt, svarer Siri Røhr-Staff, nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power i en e-post til Digi.

Elkjøp på sin side vil av konkurransehensyn ikke gå inn på hvor mange bestillinger på S22 de har på venteliste, men sier de er i tett dialog med sin leverandør og har tro på en bedring i leveringssituasjonen utover våren og frem mot sommeren.

– Det stemmer at vi opplever leveringsutfordringer med S22 fra Samsung. Vi får leveranser løpende, men det er dessverre ikke nok til å dekke etterspørselen vi har nå, skriver Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Komplett opplever også økt etterspørsel etter den kritikerroste telefonen, og kommunikasjonssjef Kristin Hovland uttaler følgende til Digi:

– Fra tid til annen har vi og andre bransjeaktører ventelister på enkelte produkter, og akkurat nå gjelder det for Samsung S22. Samsung S22 har fått gode tilbakemeldinger, og økt etterspørsel etter denne mobiltelefonen overrasker oss ikke.

Tentativt på lager i midten av april

Et kjapt søk i Prisguiden viser at det ikke er mange forhandlere som har S22-modeller på lager. Enkelte varianter i noen få farger kan synes å være på lager, men i det store og hele opereres det med tentativt to til fire uker til levering, eventuelt levering i midten av april.

Samsung Galaxy S22 Ultra imponerte Digis anmelder stort, og den ble belønnet med full pott i vår test: 10 av 10 poeng til Samsung Galaxy S22 Ultra.

Også lillebroren Samsung Galaxy S22+ fikk gode skussmål, om enn ikke like overstrømmende.