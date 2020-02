Samsung med nye toppmodeller – den beste har 108 megapiksler

Gjennom alle år har vi sett små og store oppgraderinger på mobiltelefoner. Det Samsung gjør nå med de nye S20-telefonene er en stor oppgradering. En virkelig stor en. Først og fremst på kamerasiden, for det er jo her hovedslaget står når det kommer nye toppmodeller.

Samsung har også gjort en virkelig stor oppgradering på batterisiden. Toppmodellen rykker opp fra 4,3 Ah til 5 Ah. I tillegg har alle de tre telefonene nå 5G, selv om den minste kan fås med 4G til lavere pris. 5G er ikke veldig nyttig i starten, men i løpet av levetiden er dette noe du vil ha i en telefon.

Også nummereringen av produktene er endret. Etter å ha rykket fram ett og ett nummer fram til Galaxy S10, hopper Samsung nå rett til S20. Det er en nummerstrategi Huawei har fulgt lenge, men for Samsung gjør den nye nummerskalaen at de kan «flytte fra» Apple som sikkert øker til 12. Da er det ikke like moro å overta 11-tallet.

108 megapikslers «gigasensor»

Denne gangen er det vel fortjent å legge på noen tall, for spesielt storebror S20 Ultra gjør et skikkelig teknorykk. Eller hva med et kamera på 108 megapiksler?

Voldsomt: Kameraene på nye Galaxy S20 Ultra er det heftigste som er lansert på en mobil. Vi regner med de holder det de lover, ellers blir dette tidenes nedtur. Foto: Samsung

Et vilt antall piksler høres i utgangspunktet ikke spesielt smart ut, men det er grunn til å tro at Samsung er på trygg grunn her. For det første er dette den fysisk største bildesensoren som har funnet veien inn i en mobil med 1/1,33-format. Eller rundt 9,6 x 7,2 mm som er litt mer forståelig. Det er lite i et vanlig kamera, men rundt tre ganger større enn de vi finner i vanlige mobiler. Nok til å gi en pikselstørrelse med 0,8 mikrometer grunnlinje.

Den høye oppløsningen gjør at man i gode lysforhold kan knipse gigantiske bilder, men til vanlig bruker dette kameraet det de kaller nona-binning. Det vil si at de lar ni og ni piksler samarbeide, noe som gir kjempepiksler og et 12 MP kamera. Nok til at dette kan være et ypperlig nattkamera. Det tar inn tre ganger så mye lys som hovedkameraet i S10-generasjonen.

Design: Alle de nye S20-mobilene som denne Galaxy S20-Ultra strekker seg i høyden med et nytt 20:9 aspektforold. Det gjør dem smalere enn forgjengerne selv med større skjerm. Foto: Samsung

– Vi har veldig mye fokus på kamera denne gangen. Mer enn vanlig når vi kommer med en ny generasjon mobiler, og det bør gjøre budskapet enkelt for kundene, sier teknologiansvarlig for telekom i Samsung, Daniel Kvalheim.

Det er sikkert riktig, men vi tror nok mange lar seg begeistre av 5G og den kraftige økningen i batterikapasitet også.

Telehopp

Det er ikke bare den enorme sensoren som imponerer i Ultra-modellen. Den har også fått en 48 MP telesensor montert i periskopkonfigurasjon med 4X optisk forstørrelse. Det var Huawei som kom først på markedet med en slik kameramontering, og det har tatt tid før konkurrentene har kommet på banen. Men nå slår altså Samsung tilbake.

Småbrødre: Selv Galaxy S20 og S20+ imponerer med kameraspesifikasjoner. Foto: Samsung

Kombinasjonen av 4X optisk zoom og 48 MP kamera gjør at telekameraet kan kombinere fast og digital zoom til såkalt hybridzoom. Samsung lover svært gode forstørrelser opp til 30X, men de kan strekke zoomen helt opp til 100X. Det høres nesten for godt ut til å være sant, så det blir interessant å teste.

Galaxy S20 og Galaxy S20+ har fått et zoomkamera med bare 1,1X zoom. Det høres ikke ut som zoom i det hele tatt, men sensoren som ligger under linsene er på 64 MP og det tillater veldig mye digital zoom. Her er det veldig mange piksler som kan ofres uten at man kommer ned i en for lav oppløsning. Alternativet når man ønsker mer optisk zoom når sensoren er montert bak linsen på denne måten, er å redusere sensorens fysiske størrelse. Derfor ser man vanligvis 2X og 3X zoom i de fleste mobiler. Pikselrik sensor og lite optisk zoom høres ut som en mye bedre ide, og Samsung sier man kan zoome opp til 30X.

Telekameraet på S20 Ultra gjør såkalt quadpikseling når forholdene ligger til rette for det. Det betyr at de slår sammen fire og fire piksler til en stor for å hente mer lys. På S20 og S20+ gjør kameraene såkalt tripikseling som betyr at de slår sammen tre og tre piksler.

Ultravidvinkel

Samsung har smykket seg med å ha det mest vidvinklede mobilkameraet på markedet, med hele 123 grader vinkel. Før var det en 16 MP sensor. Nå har alle tre telefonene fått en 12 MP sensor. Det kan høres ut som dårligere, men her har de også økt pikselstørrelsen fra 1,0 µm til 1,4 µm. Mye mer lys på hver piksel altså, og det er nok en forbedring.

Single take

Med S20-kameraene introduserer Samsung en funksjon de kaller «single take». Det betyr at når du velger denne og trykker på kameraknappen så tas det både bilder og video med alle kameraene, og så lager programvaren en rekke forslag du kan velge mellom før du lagrer ett eller flere av dem. Det er som å ha med et mobilt studio som hjelper fotografen.

Samsung har før vist at de kan dette må å stabilisere video under bevegelser. Jogger du, eller kjører på ski, hadde det knapt vært mulig å se noe som helst, men tidligere kunne S10 stabilisere video selv om kameraene vippet mellom pluss/minus 30 grader. I S20 er Super Steady-funksjonen forbedret til pluss/minus 60 grader. Det er nok mer enn de fleste av oss vipper fram og tilbake, men det er greit å vite at det er mye å gå på.

Tar video i 8K

Ørlite hull: I stedet for å gå for dråpe, busslomme eller popup-kamera har alle de nye S20-telefonene et ørlite hull øverst i skjermen til frontkameraet. Foto: Samsung

Alle de nye modellene kan ta video i 8K. Det er ikke mange som har 8K-TV ennå, men slike opptak er i hvert fall fremtidssikre når vi kommer dit.

Det som kanskje er mer interessant er at man tan ta ut stillbilder av en slik video. De vil være på 33 MP per bilde, men når det er sagt så er det likt fullt av synlige effekter fra videokompresjonen. For å unngå det vil en algoritme hente informasjon fra bilder både foran og bak det du vil ha og bruke disse til å redusere slike defekter. I tillegg brukes en AI-basert algoritme til å gjøre bildene skarpere. Det er litt av samme teknikken som Samsung har utviklet for å forbedre lavoppløst innhold i TV-ene sine.

På videosiden er det også nytt at det kommer en såkalt Pro-setting på video. Det har man hatt lenge på stillkameraene, men nå kan man også gå inn og finjustere innstillingene på video. For de som liker å grave seg ned i slikt.

Høyfrekvens

Det er lenge siden et selskap som OnePlus lanserte mobiler som kunne friske opp skjermen 90 ganger i sekundet i stedet for 60 som er vanlig. Nå lanserer Samsung 120 Hz oppdatering. Og de øker fra 120 til 240 Hz på å lese hvordan fingeren som berører skjermen beveger seg.

Når man velger 120 Hz vil strømforbruket øke litt, så dette må slås på som et valg. Noen synes slik høyfrekvens er «manna fra himmelen», andre ser ikke så stor forskjell.

Kanskje det går opp i opp med det reduserte strømtrekket til den nye prosessoren. Som alltid kommer hver nye generasjon med en god kombinasjon av økt ytelse og lavere strømforbruk. Denne skal bruke 20 prosent mindre enn forgjengeren i S10-mobilene.

Nytt aspektforhold

I tillegg til alt det andre som er nytt så endrer Samsung formatet på telefonene fra 19:9 til 20:9. Det betyr at selv om skjermdiagonalen går opp litt fra dagens toppmodell, Galaxy Note10+, så er faktisk nye Galaxy S20 Ultra 1,2 mm smalere. Alle de nye telefonene får 20:9 aspektforhold og blir smalere enn de tidligere tilsvarende modellene. Det gjør dem også lettere å gripe rundt med små hender, selv om skjermstørrelsen øker.

Nytt grensesnitt og nok minne

One UI er navnet på Samsungs mobilgrensesnitt oppå Android.

Nå kommer One UI 2 som er bedre tilpasset enhåndsbruk selv om skjermen er stor. Det innebærer at man har prøvd å legge informasjon øverst i skjermbildet og det som eventuelt skal trykkes på nederst.

Langsmal; Det nye formatet gjør selv den største modellen grei å holde i. Foto: Samung

Selv om Ultra skal selges i andre markeder med opptil 512 GB innebygget lagringsminne, vil alle komme med 128 GB i Norge. Men som alltid finner vi et microSD-spor på opptil 1 terabyte. De største kortene er dyre, men du får 512 GB ekstra for under tusenlappen.

Mer Gorilla

Telefonene introduserer også en ny variant av gorillaglasset. Alle får versjon 6 av Gorilla Glass både foran og bak. Ultra har det også foran kameraene, mens de to minste har versjon 3 foran kameraene.

Pris og tilgjengelighet

De ulike variantene av Galaxy S20 blir ikke billige. For å starte med den som holder seg på fire siffer med 5110 kroners margin, så er det S20 med 4G. Varianten med 5G koster 10.490 kroner.

Galaxy S20+ kommer på 11.490 kroner, men vil du ha Ultra-utgaven må du fram med 14.490 kroner. Det er dyrt, men sammenliknet med Apples litt dyrere iPhone 11 Pro Max med 256 GB arbeidsminne, som nordmenn kjøper i bøtter og spann, gruser Samsungen den på spesifikasjoner.

Alle de nye S20-utgavene skal være i butikkene fra 13. mars

Flip-mobil

Selv om det er S20-telefonene som tar det meste av rampelyset i dag så kommer det også en ny telefon med bøybar skjerm.

Denne gangen er det ikke en Fold som brettes ut til et lite nettbrett, men en liten klapptelefon som kan brettes til en veldig håndveskevennlig variant. Utbrettet er dette en flat telefon med hele 6,7-tommers skjerm.

Bøybart glass

Den største nyheten med Flip er at den lanseres med en ny type ultratynt bøybart glass. Det er en stor nyhet i forhold til polymeroverflaten slike telefoner har hatt til nå og som gjør den svært utsatt for riper. For riper vil man ikke ha i noe som er så dyrt. Flip har ikke den verste prislappen vi har sett. Den koster «bare» 16.000 kroner, men når vi ser på de andre spesifikasjonene så er dette mer enn nok.

Det bøybare glasset er testet til 200.000 åpne- og lukkesykler.

Flip har to kameraer bak på 12 MP. Et vidvinkel- og et telekamera og et 10 MP selfiekamera inni. Det er heller ikke siste skrik i prosessor, selv om Qualcomm Snapdragon 855+ er mer enn rask nok. Heller ikke 5G er å finne i Flip-en.

Flip er den første som kommer på markedet fra 21 februar.

Her er en oppsummering av de nye modellene: