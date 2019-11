TEST: Samsung Galaxy Fold

I forrige uke fikk vi endelig tak i Samsungs nye Galaxy Fold. Selskapets brettbare telefon. Vi har sett den flere ganger på messer og på demonstrasjoner, men endelig kunne vi ta den i bruk som en vanlig telefon. Vel, ikke helt vanlig da. Det å brette opp en telefon på denne måten var noe vi gjorde for veldig mange år siden med klapptelefoner, men da åpenbarte det seg bare en knøttliten skjerm. Ikke et lite nettbrett som med Fold. For det er akkurat det den skal være. En telefon og et nettbrett i samme pakke med størrelsene til en telefon.

Smal

Stor og aller størst: Galaxy Note 10+ har en svær skjerm. Men den blir liten mot en utbrettet Fold-skjerm. Foto: Odd Richard Valmot

Det som slår oss med Fold er at den er smal og tykk når den er sammenslått. Bredden på bare 63 mm gjør at den passer inn i de fleste hender. Med en vekt på 263 gram veier den mer enn en vanlig telefon, så dette er ikke noe som appellerer særlig før den slår ut med vingene. Da kommer magien til syne i form av en nesten 118 mm bred telefon. Skjermen er på 7,3 tommer i diameter og nesten kvadratisk.

Frontskjermen derimot, er på bare 4,6 tommer og har en oppløsning på 720 ganger 1680 piksler. Den er grei nok til å ringe med og lese meldinger, men når man har en slik «fotballbane» av en skjerm på innsiden skal det lite til før man bretter ut vidunderet.

Når skjermen er brettet inn ligger ikke de to innerskjermene mot hverandre. De er lenger unna hverandre i ryggen og det skyldes at skjermen må bøyes ikke brettes. Ellers ville den ikke holdt lenge. Likevel vil vi se at dette er en produktklasse som sannsynligvis vil bli kalt brettetelefoner eller brettbare mobiler, men altså; ikke helt sammen. Det gjør også at det blir mer luft mellom skjermene og at det ikke så lett samler seg sandkorn og annet rusk som kan skade plastoverflatene.

Frontskjerm: Det er fullt mulig å bruke Fold med bare frontskjermen. Når den brettes ut, fortsetter den der du forlot frontskjermen, bare i mye større format. Foto: Odd Richard Valmot

Nyhetens interesse

Naturlig nok er Fold noe som trekker til seg blikk og oppmerksomhet når folk ser at man bretter ut telefonen. Den har så definitivt nyhetens interesse. Men det er nå det. Om noen måneder er det nok ikke mange nysgjerrige øyne igjen. Vi gjetter at brettbare mobiler kommer i større antall etter hvert og at de blir, om ikke billige, så billigere.

Huawei har etter sigende begynt å selge Mate X i Kina, men om den kommer hit er ikke klart. Selskapet sliter med Donald Trump som har strupet tilgangen på Googles apper. Mate X har, i motsetning til Fold, skjermen på utsiden. Det gir en del fordeler, men gjør den også enda mer utsatt enn hos Samsung Fold, som tross alt er beskyttet når den er slått sammen.

Nettbrett: Oppbrettet er Fold et lite, men skikkelig nettbrett. Foto: Odd Richard Valmot

Motorola har også vist sin nye Razr. En god gammeldags klapptelefon med den forskjell at inni er det ikke skjerm og tastatur, men en sammenhengende lang skjerm som kan bøyes inn. Om den kommer til Norge er uvisst, men denne skjermen blir ikke særlig større enn på en stor vanlig mobil og den må klare seg med et lite batteri og en svak prosessor.

Flere andre brettetelefoner er annonsert og noen er kommet i salg i andre markeder.

Hightech hengsel

Med foldbare telefoner møter produsentene to nye utfordringer. De må lage presisjonsmekanikk i urverk-klassen for at hengselet skal fungere perfekt mange titusener av ganger. For her tåles det ikke slark. Hengslene og plastskjermen må være hundre prosent synkronisert. Ellers vil skjermen løsne eller brekke og det er ikke akseptabelt på så kostbare telefoner.

Et annet problem produsenter som Samsung, Huawei og andre som kommer etter med brettetelefoner, må forholde seg til, er skjermbeskyttelsen. OLED-skjermer er basert på plastfilmer, men i vanlige telefoner ligger de beskyttet bak et sterkt Gorillaglass. Det er ikke mulig når skjermen skal brettes, for glass kan ikke bøyes i slike små radier. Da er man avhengig av å utvikle en polymerbasert beskyttelse i form av en film som ligger over OLED-skjermen. Det var her Samsung gikk av seg skoene da de lanserte Fold første gang. Journalister som fikk den til tidlig test trodde filmen var som den vi finner på mange andre mobiler, altså en slags transportbeskyttelse. Det skyldtes at beskyttelsen var synlig langs kantene. Mange rev den av. Det var ingen suksess.

Liten vinkel: Skjermene ligger i en liten vinkel mot hverandre for at bøyeradien til OLED-skjermen ikke skal bli for liten. Foto: Odd Richard Valmot

Det er en modifisert utgave som nå kommer på markedet. Beskyttelsesfilmen er ikke synlig. Kanten ligger under skjermrammen. Likevel kommer telefonen med en rekke advarsler om å ikke utsette skjermen for noe, og spesielt ikke når man bretter den sammen. Så får vi håpe at noen kommer opp med en «Gorillaplast». Nå trengs det.

Storskjerm

Den store skjermen er selvfølgelig en nytelse å surfe på og den egner seg godt som lesebrett, selv om det tar på batteriet om du har tenkt å lese lenge.

Multitasking: Her kan du surfe, se på TV og sjekke kalenderen samtidig. I praksis blir det for smått om det er mer enn to vinduer. Ekstra vinduer trekkes inn fra startfeltet som kommer opp på siden av skjermen. Foto: Odd Richard Valmot

Men dette handler like mye om multitasking. I stedet for å hoppe frem og tilbake i apper som kjører, er det bare å legge den ved siden av hverandre. Du kan se på Dagsrevyen mens du svarer på meldinger og epost i nabovinduet. Det er lett å venne seg til.

Bøye og bøye

Utfordringen for Samsung og de andre har vært å bøye skjermen med en veldig liten radius og samtidig la den rette seg ut til en helt flat overflate når den skal brukes oppslått. Det går ikke helt bra. I hvert fall om man betrakter skjermen oppslått fra siden. Da ser du en liten bukkel på skjermen. Men sett rett forfra er dette umerkelig og i praksis ikke noe problem.

Gode kameraer

Kameraene er de samme vi kjenner fra S10+. Altså tre på 12 megapiksler (MP) med ulike egenskaper som tele, normal og vidvinkel. Frontkameraet er på 10 MP, assistert av et 8 MP dybdekamera.

Om kameraene er like, så er lyden bedre i Fold. Rett og slett fordi det er bedre plass til høyttalere på den venstre skjermen. Det betyr at man får litt bedre opplevelse av å se på TV og film, selv om de fleste likevel bruker hodetelefoner eller ørepropper til slikt.

Nok av minne

Vanligvis sender Samsung toppmodellene hit med sin egen Exynos prosessor. Denne gangen får vi en Qualcomm Snapdragon 855-prosessor, siden Fold produseres på én linje, ikke to. De siste par månedene er det kommet en “midlife kicker” av denne prosessoren som har fått et plusstegn. Men siden Fold egentlig skulle ha vært på markedet for lengst, er den utstyrt med “bare 855”. Men for all del. Snapdragon 855 er en formidabel prosessor.

Med Fold har Samsung tatt grundig i på minnesiden. Ikke minst fordi det er mer aktuelt å ha flere aktive vinduer på skjermen. Her har vi hele 12 GB RAM og 512 GB lagringsminne. Det er bra, men den kan ikke utstyres med minnekort. De færreste vil nok savne det når de har 512 GB i lomma.

Her er noen ytelsestester:

Tilkobling

I tillegg til å ha spor for et vanlig nano-SIM-kort har Fold også et innebygget eSim-kort. Det betyr at det kan aktiveres som et vanlig SIM-kort, og det gjør det mye enklere å bytte operatør. Alternativt kan man ha to operatører og to telefonnummer på telefonen.

Fold kan lades trådløst og den kan lade andre mobiler og klokker trådløst via Powershare med så mye som ni watt.

Bra batteri

Batteriet i Fold er fordelt på to stykker. Et i hver halvdel, noe som gir god balanse når den er brettet ut . Til sammen er de på 4,38 Ah, noe som er veldig mye i en mobil, men ikke spesielt mye i et nettbrett. Likevel opplevde vi at Fold klarte seg godt med batteriet.

Fingern på siden

Fold har ikke fingeravtrykkleser under skjermen, slik om de store S10-modellene. Her har de lagt fingersensoren under startknappen på siden av den ene halvdelen. Det fungerer faktisk veldig bra, for straks du har trykket på startknappen kan du trekke tommelen litt ned og får fingeravtrykket avlest. Ellers har den selvfølelig de andre måtene å autentisere brukeren, som ansiktsgjenkjenning og koder.

Heftig pris

Apple har lenge vært de som har lansert de dyreste telefonene. Med Fold fremstår Apple som en billigleverandør. Samsung vil ha 21 000 for stasen. Du får en god telefon og et nettbrett for den prisen. Telefonen finnes også i en 5G-utgave, men den leveres ikke i Norge. I hvert fall ikke ennå.

Likevel. Dette er den største endringen i mobilmarkedet på årevis og noe helt nytt. Vil du ha både mobil og nettbrett i ett, og ikke er så nøye på prislappen, er Fold den eneste muligheten på markedet i skrivende stund. Skal vi gjette, vil det komme flere inn på dette markedet. Prisen har en tendens til å falle med både konkurranse og lærekurve.

Følger med

Dobbeldeksel: Det følger med et solid beskyttelsesdeksel i to deler. Lurt, for denne telefonen har du ikke lyst til å knuse. Foto: Odd Richard Valmot

Det følger med et todelt skjermdeksel i aramidfiber. En skulle tro at med en åpen side på hver av dekseldelene så kunne de lett falle av, men nei. Begge halvdelene sitter imponerende godt fast til telefonen. Og det er bra, for med denne prislappen har du ikke lyst til å knuse den.

For å sukre pillen leveres telefonen med ett års forsikring, et par trådløse Buds og en 15 watt hurtiglader.