Samsung raskere enn Iphone og Huawei

Open Signal måler mobiltrafikk på 23 millioner mobiltelefoner verden over. I den analysen av resultatene vi omtaler i denne artikkelen, har selskapet sett på trafikken til de tre største globale smartmobil-leverandørene, Samsung, Apple og Huawei i perioden april til juli i 2019. Open Signal skriver i rapporten at det er en rekke andre mobilmerker i vekst, men at disse foreløpig konsentrerer seg om færre land.