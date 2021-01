Samsung skal gjøre det enklere å gi gamle mobiler nye roller

Det er mange årsaker til at folk kjøper seg ny smartmobil. Ytelsesforbedringer og ny, spennende funksjonalitet er attraktivt, men like gjerne kan det skyldes at den gamle begynner å bli slitt. Betydelig redusert batterikapasitet, utdatert programvare og kanskje en sprekk i glasset kan være det som skal til for å forsvare innkjøpet av en ny.

Typisk havner den gamle i en skuff, hvor den blir liggende inntil man en dag rydder opp og leverer mobilen til resirkulering. Dette til tross for at mobilen bare er noen få år gammel og fortsatt har mye nyttig funksjonalitet.

Gjenbruk i hjemmet

Denne uken presenterte Samsung flere utvidelser av selskapets eksisterende «upcycling»-ordning for forbedret bærekraft. Den ene handler om hvordan levetiden til eldre Galaxy-mobiler kan forlenges. Dette kalles for «Galaxy Upcycling at Home».

Dette handler om hvordan forbrukere kan bruke sine eldre Galaxy-mobiler som andre typer nettilknyttede enheter. Det er i andre halvdel av videoen nedenfor at Samsung forteller mest om hva dette går ut på.

Ny programvare

Det som er klart, er at det vil bli tilbudt en programvareoppdatering til disse enhetene som gjør det enkelt å ta i bruk mobilen som «babycall», en enhet som varsler foreldrene eller andre om at babyen er våken.

En annen mulighet som presenteres i videoen er å bruke mobilen som lyssensor som automatisk skur på lyset i hjemmet når det mørkner ute, noe som kan være fint dersom det er kjæledyr alene hjemme.

Noe av problemet med eldre smartmobiler, er at sikkerheten reduseres når strømmen av sikkerhetsoppdateringer til slutt stopper opp. Samsung lover at sikkerheten likevel ivaretas – i alle fall innenfor de nye, begrensede bruksområdene –med sikkerhetsfunksjonalitet som allerede er innebygd i enheten, slik som Samsung Knox-plattformen.