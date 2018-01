Samsung skal lage egen brikke for kryptomining

Samsung skal begynne å produsere dedikerte brikker for utvinning («mining») av kryptovalutaer som for eksempel bitcoin. Det skriver blant andre Techcrunch, etter at nyhetene ble kjent gjennom det koreanske nettstedet The Bell. Denne typen brikker kalles gjerne «applikasjonsspesifikke brikker» – eller på engelsk, ASIC («application specific integrated circuit»).

Opplysningene kom frem under Samsungs resultatpresentasjon for fjerde kvartal.

Den sør-koreanske brikkegiganten har bekreftet overfor Techcrunch at de skal igang med å produsere brikker for utvinning av kryptovaluta.

«Samsungs halvleder-avdeling jobber for øyeblikket med produksjon av brikker for mining av kryptovaluta. Vi kan imidlertid ikke avsløre ytterligere detaljer som gjelder våre kunder,» sier en talsperson for selskapet til Techcrunch.

Første store brikkeprodusent

Nettstedet skriver at opplysningene kommer etter at koreansk media har hevdet at Samsung skal ha begynt å samarbeide med en ikke navngitt kinesisk distribusjonspartner. Det finnes allerede flere ASIC-er for kryptomining, blant annet nevner Techcrunch selskapene Bitmain og Canaan Creative – begge fra Kina.

Samsung vil bli den første virkelig store brikkeprodusenten som begir seg inn i dette markedet. For øyeblikket er det gjerne kraftige grafikkprosessorer som brukes til utvinning av kryptovaluta, noe som har ført til en kraftig økning i etterspørselen etter enkelte typer grafikkort: Nvidia ber norske butikker maksimalt selge ett skjermkort per kunde: – De kjøper alt de kommer over »

Større enn Intel

I forbindelse med resultatfremleggelsen til Samsung er det også klart at Samsung nå har gått forbi Intel som verdens største produsent av elektroniske brikker, målt i omsetning. Samsungs halvlederavdeling omsatte i 2017 for 69,1 milliarder dollar (rundt 530 milliarder kroner), mens Intel omsatte for 62,8 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Det er riktignok ikke direkte sammenlignbart, siden mye av pengene Samsung tjener på halvledere er knyttet til produksjon av minnebrikker, mens Intels hovedfokus er prosessorer.