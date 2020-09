Samsungs Europa-sjef tror brettemobiler kan bli stort

Samsung lanserer i disse dager sin nye smartklokke som har fått flere sensorer for å overvåke helse og trening. Den har fått en mer avansert pulsmåler og en nye EKG-sensor.

– EKG-sensoren er allerede godkjent i Korea og USA og vi jobber med Europa. Godkjenningen kommer per land, og jet tror ikke det vil ta svært lang tid. Det at vi er godkjent i ulike land og at de har erfaring fra slik godkjenning vil gjøre at det går fort. Noen måneder tenker jeg, sier Mark Notton, europasjef for telekomprodukter i Samsung.

Klokkene kan også gi et bilde av blodtrykket.

– De kan ikke blåse opp rennen og stoppe blodet på vanlig måte. I stedet bruker vi såkalt pulsbølgeanalyse som gir et ganske godt bilde av trykket, sier han.

Med de nye sensorene kan de nye klokkene gi et bedre bilde av oksygenmetningen i blodet.

Oksygen- og pulssensoren gi oss et godt bilde av stress. Når vi oppdager det, kan vi lenke brukere til instruksjonsvideoer om meditasjon.

Blodtrykk: Watch 3 henter ut blodtrykk ved å se på data som kommer fra de optiske sensorene og så gjøre en beregning. Foto: Samsung

Egen prosessor

Samsung henger med i prosessor-konkurransen med sin egen hjemmelagede Arm-variant; Exynos. Det er det noen brukere som rynker på nesen av. Selskapet selger mobilene med Qualcomms topputgave av Snapdragon i andre markeder slik som i Nord-Amerika.

– Vi ønsker å ha to prosessor-leverandører, selv om den ene er oss selv. Dette gjør vi ikke for å spare penger. Det koster enormt mye å ligge i front av denne utviklingen. Det er alltid bedre å ha to ben å stå på i så viktige produktkategorier.

Det er ikke så stor forskjell i ytelse som mange tror, og det er jo ikke slik at vi ikke bruker Qualcomm i Europa. Vi bruker topputgaven i nettbrettene og mange andre utgaver i A-serien av mobiler.

Europasjef: Mark Notton er Samsungs europeiske sjef for telecomprodukter Foto: Sam Frost

Brettetelefoner

Notton er overbevist om at markedet for brettetelefoner kommer til å øke. Det er bare et spørsmål om utvikling av teknologien og salgsvolum.

– Det vi var usikre på når vi lanserte den første var hvor mye folk ville bruke frontskjermen og hvor ofte brukerne ville folde den ut. Det vi har lært er at begge skjermene er viktige. Derfor er Fold2 nå utstyrt med en veldig stor frontskjerm og et større utbrettskjerm uten en forstyrrende kameraflik. Vi er veldig fornøyde med den nye modellen som vi tror har den formfaktoren folk vil ha. Men selvfølgelig er den dyr og ingen vet hvordan dette kommer til å utvikle seg. Jeg tror dette som vanlig handler om produksjonsvolumer og læringskurve som igjen utvider markedet.

Om brettetelefoner kommer til å bli en konkurrent til nettbrett er ikke Notton sikker på. Salget av nettbrett har økt, men det kan ha med koronasituasjonen å gjøre.

Smartklokker

På spørsmål om hva Samsung har tenkt å gjøre med at salget av smarttelefoner faller, svarer Notton at dette er makroøkonomi. Antallet nye brukere øker ikke så mye lenger og mobilene benyttes lenger enn før.

– Vår strategi er å innovere mer og lede den teknologiske utviklingen. Konkurransen tvinger oss til å tilby stadig mer i produktene. Det liker brukerne. Vi vil også øke bredden i utvalget vi selger for å treffe godt i ulike markeder. Vi ser også på å tilby mer attraktive innbytteavtaler slik at det blir lettere å oppgradere.

Strøm av mobiler: Samsung lanserer nye toppmobiler to ganger i året. Her er nylig lanserte Note20 Ultra som har innebygget penn Foto: Odd Richard Valmot

Mange komponenter er viktige

Notton vil ikke plukke ut en egenskap som den viktigste i den moderne smartmobilen.

– Det er ikke alle som mener at kameraet er det aller viktigste. For noen er det skjermen som er viktigst. For andre er det batterilevetiden og ladehastigheten. Derfor er det vanskelig å plukke ut en egenskap av disse og mange flere og derfor må vi som har ambisjoner om å lede sørge for å ha et forsprang på flest mulige egenskaper når vi lanserer mobiler.

Dyrt

På spørsmål om ikke prisene nå begynner å bli vel høye svarer Notton at det kan nok se slik ut, men man må se dette i sammenheng med hva en moderne toppmodeller inneholder av funksjonalitet.

– Så mye avansert teknologi har vel aldri vært samlet i noe så kompakt før i historien og vi har vel knapt vært vitne til et så beinhardt teknologirace. Og bare se på hvor mange som velger de virkelig kostbare toppmodellene. Det er tydelig at kundene liker dette, sier han.

Samsung Pay

Det er kanskje ikke så mange kunder som savner nok en betalingsløsning på telefonen. Samsung har sin egen, Samsung Pay, som de har rullet ut i Sverige. Men nå den kommer til Norge og andre nordiske land kan ikke Notton si noe om. Det er mange som skal forhandles med, sier han og de jobber med saken.