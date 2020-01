Samsungs nye AI-løsning lar deg skrive på mobilen ved hjelp av kameraet

Samsung har en egen avdeling som spesialiserer seg på eksperimentell teknologi, som ikke nødvendigvis er beregnet på umiddelbar kommersialisering. Den heter C-Lab, og nå har avdelingen avduket et knippe nye prosjekter i forbindelse med den kommende CES-messen.

Denne gangen viser den sørkoreanske elektronikkgiganten fram ulike prosjekter som muligens vil se dagens lys en gang i fremtiden, hvorav et av de mest interessante er et konsept kalt «Selfietype».

Analyserer fingerbevegelsene

Selfietype er ifølge Samsung et slags virtuelt tastatur som lar brukeren skrive på mobilen uten å berøre mobilskjermen.

Løsningen fungerer ved å bruke mobilens frontkamera og egenutviklet AI-programvare til å analysere fingerbevegelsene og konvertere disse til vanlig tastatur-input.

Teknologien krever ingen ekstra maskinvare og skal være lett å tilpasse ulike typer mobile enheter, slik som mobiltelefoner, nettbrett og bærbare pc-er.

Det finnes allerede projektor-baserte løsninger som fanger opp fingerbevegelser og fungerer som virtuelt tastatur, men disse krever altså ekstra maskinvare. Samsungs alternativ har dermed en fordel, men hvordan teknologien vil fungerer i praksis gjenstår selvsagt å se.

Smart markørtusj

Vtouch er en ny løsning for berøringsfri styring av enheter. Foto: Samsung

Et annet prosjekt Samsung viser frem heter Hyler, som er en «smart» markørtusj. Denne fungerer ved at alt man markerer med tusjen automatisk digitaliseres fra papir til mobilen eller en annen enhet.

På denne måten skal man raskt og enkelt kunne samle informasjon og håndtere den ved hjelp av egen applikasjon. Appen kan også kobles til andre tjenester som søkemotorer.

Via et eksternt oppstartsselskap kalt Vtouch demonstrerer Samsung også en ny løsning kalt Vtouch, som ble vist allerede på CES-messen i 2019. Dette er et konsept som lar brukere kontrollere enheter uten å berøre dem, ved hjelp av avansert sporingsteknologi som fanger opp brukernes øye- og fingerposisjoner for å registrere hvor man peker med høy presisjon.

Teknologien skal være basert på 60 forskjellige patenter og kan brukes i blant annet biler og på pc-er og skjermer.

Når vi eventuelt får se noen av konseptene i aksjon på forbruker- eller bedriftsmarkedet er altså ennå uvisst.