Samsungs nye minnebrikker kan gi raskere mobiltelefoner som bruker mindre strøm

Etter at LPDDR5X-standarden ble oppdatert i sommer, har nå Samsung annonsert at de er i gang med å lage de første minnebrikkene som følger den, melder The Verge.

De nye minnebrikkene skal bruke mindre strøm, ha større kapasitet og i tillegg være raskere enn forrige generasjon, dvs. LPDDR5. Bruksområdet er først og fremst i mobile enheter og såkalte SoC-er («System-On-a-Chip»). Samsung nevner også mulig bruk i servere, biler og «the metaverse», men det er uklart hva det mener med sistnevnte.

De nye brikkene skal lages på en 14 nm prosess, og får en maksimal hastighet på 8533 megabits per sekund. Dette er 33 prosent raskere enn LPDDR5.

Ifølge Samsung skal den nye standarden kunne pakke hele 64 GB med data per minnebrikke. Samtidig skal de også ha redusert strømforbruket med opptil 20 prosent sammenlignet med LPDDR5.

Samsung sier ikke noe om når de nye minnebrikkene skal finne veien til produkter, men Anandtech tror det kan skje i 2023.