Samsungs nyeste SSD kan lagre hele 30 terabyte

Samsung har lansert en SSD med en lagringskapasitet på hele 30,72 terabyte (TB). SSD-en har en formfaktor på 2,5 tommer og er beregnet på lagringssystemer for bedriftsmarkedet, ifølge en pressemelding fra den Sør-Koreanske produsenten.

Den nye SSD-en har fått navnet PM1643, og har dobbelt så høy lagringskapasitet som den tidligere 15,36 TB-SSD-en som de lanserte i 2016.

Samsung PM1643 benytter den nyeste V-NAND-minneteknologien fra Samsung, og er satt sammen av 32 NAND-flashminnepakker på 1 TB hver. Hver av 1 TB-pakkene består igjen av 16 lag med 512 Gb (gigabit) V-NAND-brikker.

Plass til 5700 Full HD-filmer

Samsung skriver i pressemeldingen at den nye SSD-en har nok lagringskapasitet til at du kan lagre rundt 5700 Full HD-filmer på 5 GB hver.

SSD-en er basert på et 12 Gbit/s SAS-grensesnitt (Serial Attached SCSI) – og er med andre ord ikke beregnet på pc-er, men lagringssystemer i datasentere.

Grensesnittet er det samme som forgjengeren på 15,36 TB, PM1633a, men ytelsen skal ifølge Samsung være nesten doblet sammenlignet med denne. Samsung oppgir selv at SSD-en skal klare vilkårlige lese- og skrivehastigheter på opptil 400.000 og 50.000 IOPS (inn/ut-operasjoner per sekund), og sekvensielle lese- og skrivehastigheter på opptil 2100 MB/s og 1700 MB/s.

Ni kontrollere i én pakke

Mens forgjengeren hadde 16 GB DRAM i kontrolleren, har PM1643 totalt 40 GB. Den høye kapasiteten og økningen i ytelse skal ha blitt oppnådd gjennom forbedringer i både kontroller, DRAM-innpakning og tilhørende programvare. Samsung skriver blant annet at de har fått en ny kontrollerarkitektur som integrerer ni kontrollere fra tidligere SSD-er i én og samme pakke, slik at det blir mer fysisk plass på innsiden av den 2,5 tommer store SSD-til til lagringsbrikker.

SSD-en støtter i likhet med forgjengeren én full «drive write per day» (DWPD), som betyr at den skal tåle at du overskriver alle data på SSD-en hver dag over garantiperioden på fem år, uten at SSD-en feiler. MTBF (mean time between failures) er oppgitt til to millioner timer.

Produksjon av de første enhetene startet i januar, og senere i år vil det også komme alternativer med kapasiteter på 15,36 TB, 7,68 TB, 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB og 800 GB. Pris er ukjent.