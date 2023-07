Samsungs overskudd har rast

Samsung Electronics, flaggskipet til Samsung Group i Sør-Korea, bokførte i perioden april til juni de laveste kvartalsinntektene siden 2009.

Driftsresultatet for perioden endte på 668,5 milliarder won, som tilsvarer rundt 5,2 milliarder norske kroner. I samme periode i fjor lå driftsresultatet på over 14 billioner won.

Samsung har slitt med svak global etterspørsel etter mobiltelefoner, mikrobrikker og minnekort etter koronapandemien. Svak sørkoreansk valuta bidro imidlertid til at resultatet ble vesentlig bedre enn analytikerne spådde. Inkludert finansinntekter endte selskapets resultat før skatt på 1,71 billioner won.

Selskapet oppgir at de forventer at behov for teknologi til kunstig intelligens vil drive etterspørselen opp i andre halvår.

Eierne har uansett nok til soya på risen fra knallsalget de hadde under pandemien. I mars kunngjorde de planer å om bruke over 2000 milliarder norske kroner over de neste 20 årene på å bygge verdens største brikkefabrikk sør for Seoul.