SAP betaler 67 milliarder for programvareselskap – snappet opp rett før planlagt børsintroduksjon

I går søndag varslet SAP at de sluker Qualtrics for 8 milliarder dollar. Kjøpesummen tilsvarer 67,7 milliarder kroner og blir gjort opp kontant.

Qualtrics er et amerikansk programvareselskap som lager nettbaserte verktøy for spørreundersøkelser. De jobber også med innsikt knyttet til stordata-analyse for kunder, ansatte, produkter og merkevarer.

Meldingen om oppkjøp kommer få dager før Qualtrics etter planen skulle gå på børs, slik konkurrenten Surveymonkey gjorde i slutten av september.

SAP-toppsjef Bill McDermott sier at børsintroduksjonen var overtegnet. Ifølge nettstedet Axios ga han uttrykk for at SAP ser frem til å koble sin massive samling av forretningsdata med Qualtrics samling av kundeopplevelsesdata.

Qualtrics skal også i fortsettelsen ledes av medgründer og administrerende direktør Ryan Smith (40). Selskapet med nærmere 2000 medarbeidere skal også beholde sine to hovedkvarterer som er fordelt på Provo i Utah og Seattle.

Nest største

Dette er tidenes nest største oppkjøp av et SaaS-foretak (Software-as-a-Service), kun slått av Oracles overtakelse av ERP-tilbyderen Netsuite for 9,3 milliarder dollar for to år siden, melder Techcrunch.

Det er også det neste største oppkjøpet i SAPs historie. I 2014 betalte de 8,3 milliarder dollar for Concur Technologies, et programvareselskap med nettbaserte verktøy for reiseregninger.

Inntektene til Qualtrics ventes å bikke drøyt 400 millioner dollar inneværende år. Transaksjonen er godkjent av selskapene og aksjonærene og ventes fullført i løpet av første halvår 2019.

Prognoser tilsier en fremtidig vekstrate på mer enn 40 prosent, mulige synergier med SAP er da ikke medregnet, heter det i en kunngjøring.

SAP med hovedkvarter i tyske Walldorf, en liten by mellom Frankfurt og Stuttgart, er blant verdens største leverandører av forretningsprogramvare. De blir også regnet som Europas eneste virkelige IT-gigant.