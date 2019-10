SAP tar overraskende farvel med konsernsjefen

Fakta om selskapet SAP (opprinnelig «Systemanalyse und Programmentwicklung») er et tysk, internasjonalt konsern som lager forretningsprogramvare. Det er et av verdens største programvareselskaper med 98.000 ansatte, som lager løsninger for mer enn 425.000 kunder i 180 land. Etablert i 1972 av fem tidligere IBM-ansatte. Foretakets hovedkvarter ligger i den lille tyske byen Walldorf. I fjor omsatte de for 24,7 milliarder euro med et overskudd på drøyt 4 milliarder euro.

I en overraskende vending gjør Bill McDermott (58) det klart at han forlater SAP etter å ha ledet programvarekjempen med gode resultater det siste tiåret.

Han blir umiddelbart erstattet av en kvinne og en mann.

Jennifer Morgan (48) og Christian Klein (39) er utpekt til hans etterfølgere. Begge er veteraner med lang fartstid i selskapet, sist som styremedlemmer.

SAP går dermed tilbake til sin tradisjonelle styringsmodell med to likestilte konsernsjefer.

Yngre krefter overtar: Jennifer Morgan (48) skal lede SAP sammen med Christian Klein (39). Foto: SAP

I tospann får amerikanske Morgan og tyske Klein oppgaven med å fullføre en lenge påbegynt transformasjon til nettskyen. 2018 markerte det første året i selskapets historie at skybaserte inntekter overgikk inntekter fra tradisjonelle programvarelisener.

Nyheten fredag morgen sendte aksjekursen opp mer enn 7 prosent. Det skyldes også at SAP overrasket med å legge fram et positivt resultatvarsel i forkant av kvartalspresentasjon den 21. oktober.

Veksten i nye skyavtaler har i tredje kvartal mer enn doblet seg til 38 prosent, etter å ha landet en treårig avtale med en ikke-navngitt kunde. Den underliggende driftsmarginen er også forbedret med 1,7 prosentpoeng, melder Reuters.

Takkes for uvurderlige bidrag

Hasso Plattner, styreformann og en av SAPs grunnleggere, gir den avtroppende konsernsjefen de beste skussmål i en pressemelding om ny lederkabal.

– SAP ville ikke ha vært selskapet det er i dag foruten ham. Bills bidrag har vært uvurderlige, og han var hovedkraften bak overgangen til skyen, noe som vil være grunnlaget for veksten i mange år fremover. Vi takker ham for alt han har gjort for SAP, sier professor Plattner.

Bill McDermott blir værende ut i året i en rådgivende rolle for å sikre en myk overgang, opplyser selskapet.

– Det har vært en fantastisk og spennende reise, men du kommer til et punkt der du har fått til det du så for deg å gjøre, og enda mer enn det, sier McDermott om årsaken til at han velger å gå av, ifølge nyhetsbyrået Reuters.