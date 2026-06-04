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Sårbarhet avdekket hos nytt teleselskap – også Ice-numre kunne tyvlånes

To av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, hadde en feil som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer, ifølge NRK.

NRK har avdekket spoofing-sårbarheter hos to teleselskaper.
NRK har avdekket spoofing-sårbarheter hos to teleselskaper. Foto: Håvard Fossen
NTB
4. juni 2026 - 07:23

NRKs undersøkelser viser at de to selskapene hadde en sårbarhet som gjorde såkalt «spoofing», eller nummertyveri, mulig.

Slik kunne man ringe med andres telefonnummer til alle de store teleselskapene i Norge.

Telia opplyste om sårbarheten i en pressemelding i forrige uke, etter at NRK tok kontakt.

Både Ice og Telia opplyser at sårbarheten nå er lukket. De forteller at de ikke har grunn til å tro at kriminelle har misbrukt akkurat denne sårbarheten.

Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forteller at sårbarheten antageligvis ble introdusert i desember ved skifte av en leverandør.

– Vi vet at ved forrige leverandør så var dette ikke en mulighet, sier han til NRK.

For Telias del er dette er den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen i år. Blant annet publiserte en hackergruppe store mengder data fra selskapet i februar. I tillegg avdekket NRK at Telia-kunder kunne spores ved å gjøre et mobilanrop.

Av sikkerhetsmessige grunner ønsker Telia ikke å gå inn på hvor lenge den siste spoofing-sårbarheten har vært der.

Ansatte i Bergen kommune er rammet av et datainnbrudd hos Telia.
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ICEtelekomTelia
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