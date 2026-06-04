Sårbarhet avdekket hos nytt teleselskap – også Ice-numre kunne tyvlånes

NRKs undersøkelser viser at de to selskapene hadde en sårbarhet som gjorde såkalt «spoofing», eller nummertyveri, mulig.

Slik kunne man ringe med andres telefonnummer til alle de store teleselskapene i Norge.

Telia opplyste om sårbarheten i en pressemelding i forrige uke, etter at NRK tok kontakt.

Både Ice og Telia opplyser at sårbarheten nå er lukket. De forteller at de ikke har grunn til å tro at kriminelle har misbrukt akkurat denne sårbarheten.

Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forteller at sårbarheten antageligvis ble introdusert i desember ved skifte av en leverandør.

– Vi vet at ved forrige leverandør så var dette ikke en mulighet, sier han til NRK.

For Telias del er dette er den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen i år. Blant annet publiserte en hackergruppe store mengder data fra selskapet i februar. I tillegg avdekket NRK at Telia-kunder kunne spores ved å gjøre et mobilanrop.

Av sikkerhetsmessige grunner ønsker Telia ikke å gå inn på hvor lenge den siste spoofing-sårbarheten har vært der.