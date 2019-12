SAS Institute henter Watson-sjefen i IBM Norden

Dagfinn Hovet er ansatt som Head of Delivery i SAS Institute, for å styrke selskapets satsning på kunstig intelligens. Hovet kommer fra jobbet som Watson-sjef i IBM Norden. Det skriver SAS Institute i en pressemelding.

Dagfinn Hovet har vært i 23 år i IBM, der han har hatt ulike lederposisjoner – og jobbet med å utvikle forretningsidéer med fokus på stordata, datavitenskap og kunstig intelligens.

– SAS Institute er interessant for meg da de har en ledende posisjon i markedet, med unik kompetanse og leveranseevne som jeg mener er helt nødvendig for å lykkes. Jeg har en sterk tro på at data er en del av løsningen på flere av de store utfordringene vi står overfor, fordi data gir kunnskap og kunnskap gir endring. Jeg gleder meg utrolig mye til å jobbe i et selskap som er spesialisert på data, analyse og kunstig intelligens, sier hovet i pressemeldingen.

Jørn Seglem, administrerende direktør i SAS Institute, ønsker selskapets nye tilskudd velkommen:

– Alle snakker om kunstig intelligens. Vi i SAS Institute tar store grep, og har nylig investert én milliard dollar i utvikling av ny AI-teknologi som allerede gjør en forskjell hos kundene våre. Blant mange spennende kandidater utpekte Dagfinn seg med sin inngående kjennskap til norsk næringsliv og solide kompetanse innen avansert data og analyse. Med Dagfinn på laget øker vi muligheten til å utnytte potensialet i den stadig økende mengden av data, for både næringsliv og samfunn, sier han.

Har du tips til Nytt om navn-spalten? Send en epost til tips@digi.no, og husk høyoppløselig portrettbilde!