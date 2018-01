Satellitt-TV frister med Android

FORNEBU (digi.no): – Canal Digital går fra et lukket til et åpent økosystem basert på Android TV. Og det har ikke vært enkelt, men en modningsprosess for oss som alltid har vært i en lukket TV-verden. Nå slipper vi andre innholdstjenester og konkurrenter inn på vår plattform. Det er det kundene vil ha og det vi vil gi dem, sier sjefen for Telenor Broadcast, Ragnar Kårhus til digi.no.

Det at den nye tjenesten, med tilhørende ny dekoderboks kommer i Broadcast-divisjonen, betyr også at dette er et nytt tilbud for de som bruker parabolantenne. Samtidig betyr det at de trenger en internettforbindelse for å få glede av hele tilbudet. Har de ikke det, slik som på mange hytter, blir det bare det lineære tilbudet som kommer fra satellitten som blir tilgjengelig. Men siden den nye boksen, som lages av Technicolor, har en harddisk på 1 TB betyr det ikke minst at det er mulig å ta opp veldig mye innhold.

Ny dekoder: Den nye dekoderen med OnePlace og 1 TB disk vil ikke koste mer enn den gamle når den kommer i mars. Foto: Canal Digital

OnePlace er navnet på plattformen som skal utmerke seg med enkelt grensesnitt og avansert søke gjennom alt innhold både på harddisken, det som ligger i arkivene hos Canal Digital og på Android TV-plattformen samtidig.

– Dette er ikke bare en oppgradering, eller ny boks. Dette er en helt ny TV-opplevelse som gir tilgang til alt fra direkte TV til opptak, og våre filmer og serier vi har avtale med, men også til alt som ligger på Googles plattform – og her er det mye. Dessuten har vi implementert stemmesøk i fjernkontrollen. Det er veldig mye mer praktisk enn å taste inn karakterer med fjernkontroll via piltaster, sier han.

Kårhus understreker at de nå kan gi kundene personlige anbefalinger fra de 28 000 film- og serietitlene de har på sin egen plattform, men også fra det lineære innholdet og til det som ligger på Android TV.

Lett å finne frem: Canal Digital har nok tittet grundig på Get og Altibox når de har designet det nye grensesnittet. Foto: Canal Digital

Vi fikk teste funksjonen på Googles tjenester og fikk svar fra Youtube på noen ganske sære ønsker om videoer med elektroverktøy. Det ser lovende ut, selv om integrasjonen mellom eget innhold og innhold på Android TV ikke fungerte helt ennå.

– Den nye OnePlace-plattformen er noe vi kommer til å utvikle kontinuerlig og kundene vil få tilgang til ny funksjonalitet etterhvert. Vi har allerede rik tilgang på spill og musikktjenester og mye mer kommer, sier Kårhus.

Strømming

– Det snakkes veldig mye om de internasjonale strømmetjenestene som Netflix og Hulu, men ikke så mye om det som strømmes hos distributører som oss. 25 prosent av kundene våre strømmer veldig ivrig av vårt innhold, som filmer og arkiver med lineært innhold. Og 90 prosent av dem gjør det ofte. 50 prosent av det de strømmer er innhold som har vært lineært. Her måler vi også større kundetilfredshet og disse kundene er mer trofaste. Det er en veldig stor endring på de siste fire årene, sier Kårhus.

Egen knapp: Google får en egen knapp på den nye OnePlace fjernkontrollen. Foto: Canal Digital

Vil du lete etter innhold over alle innholdkildene har den nye fjernkontrollen mikrofon og egen knapp for det. Foto: Canal Digital

Strategien fremover er å utvikle strømmetjenestene enda mer slik at kundene kan bestemme mye mer over hva og når de vil se alt innholdet og å utvide tilbudet med mer sport, film og serier, ikke minst det som er beregnet på de aller minste.

– I utviklingen av OnPlace har det handlet om å skape en helt sømløs opplevelse av alt innholdet og gjøre det enkelt å finne frem. Samtidig skal brukeropplevelsen integreres over alle tjenestene. Da gjør vi det enkelt å finne frem og få glede av det enorme tilbudet av innhold som stadig blir større. Ved å flytte fra en proprietær plattform til et åpent økosystem som Android TV kan vi skalere raskere, fordi Google har så stor utviklingskraft.

Brer ut Google

Vi er interessert i TV og mener Android er en viktig plattform for TV også, selv om vi startet på mobiltelefonen. Nå er det over to milliarder aktive Android-brukere og det inkluderer både biler, klokker, nettbrett og selvfølgelig TV i tillegg til mobilene, sier sjefen for Android TV, Sascha Prueter, som var til stede på pressekonferansen for å kaste Googles glans over Canal Digitals lansering.

Han fremholdt at brukerne ikke er interessert i hvor innholdet kommer fra. De vil ha enkel tilgang og mulighet til å finne det på en enkel måte. Google jobber sammen med store TV-aktører som Sony og Philips, men trenger også å jobbe sammen med distributører som Canal Digital. Til nå har rundt 50 distributører rundt om i verden valgt plattformen.

– Stemmesøk ser vi som veldig viktig for oss, for å gjøre innholdssøk så enkelt som mulig uten å gå gjennom mange skjermbilder. I tillegg er Play Store viktig for å gi brukerne nye tjenester. I dag er det rundt 3500 apper for TV tilgjengelig, de fleste for å vise innhold i form av lyd, video og spill. Noen av dem er regionale, men 80 prosent er globale og tilgjengelig i alle land.

Googlemann: Sjefen for Android TV, Sascha Prueter gleder seg over avtalen med Canal Digital og er helt sikker på at brukerne vil elske det. Foto: ORV

Han sier at Android TV vokser raskt og at brukerne bruker tjenestene mye. I snitt har de hver 15 apper på TV-en. Chromecast er bygget inn i de ulike enhetene som bruker Android TV og gjør samspillet veldig enkelt for folk som vil vise innhold på mobilen på TV-en.

Chromecast, som gjør at man kan overføre innhold fra mobiler og nettbrett til TV-en er bygget inn i alle dingser med Android TV. Senere kommer også Google Assistant og det gjør at den nye Canal Digital-boksen vil fungere som en smarthøyttaler.

– Vi er i ferd med å rulle ut dette i USA nå, og planen er å koble på flere land i rask rekkefølge. Jeg håper Norge og den nye dekoderen til Canal Digital er klar i løpet av et år, sier han.

Bare delvis sammen

Det kan kanskje være forvirrende for mange at en distributør eid av Telenor som heter Canal Digital, i virkeligheten er to uavhengige selskaper. Canal Digital kabel er lagt under Telenor Norge, mens Canal Digital Satellitt er en del av Telenor Broadcast, hvor også satellittvirksomheten og Nordkring er organisert.

– Vi jobber ikke helt uavhengig. Vi samarbeider om rettigheter og det er en svær jobb, en de to tjenestene har en ulik historie og er fremdeles så forskjellige at vi fremdeles drives som to virksomheter. De siste årene har jo satellitt-basert TV-titting gått litt tilbake, men det betyr ikke at Telenor taper alle kundene. Rundt halvparten går til vår søsterbedrift. Med dette nye tilbudet tror vi at vi bremser frafallet, sier Kårhus.

