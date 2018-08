Satte opp «smartbenker» i byen etter Tekna-initiativ

Ifølge en pressemelding fra Halden kommune er smartbenkene noen av de første som tas i bruk i Norge, og det er første gang denne aktuelle modellen installeres i en norsk by.

Smartbenkene er utstyrt med solceller, slik at du kan lade mobiltelefoner og andre dingser mens du slapper av på benken. Benken har også et innebygget wifi-hotspot, slik at du kan surfe på nettet selv om datapakken til mobilen din skulle være brukt opp.

I tillegg er benkene utstyrt med ulike typer sensorer for innsamling av miljødata, som CO 2 , luftfuktighet og temperatur.

Gave til byens innbyggere

I første omgang er det installert to smartbenker i Halden, en på brygga utenfor Tista-senteret og en ved indre havn.

Det er Tekna Halden som har tatt initiativ til å sette opp benkene.

– Tekna er landets største forening for folk med høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap. Natur og teknologi møtes i en smartbenk og derfor synes vi det er en passende gave fra Tekna til Haldens befolkning, sier Øyvind Harridsleff i Tekna Halden i pressemeldingen.

Slik ser ladestasjonen på de nye smartbenkene ut. Foto: Halden kommune

Benkene er gitt som gave til Haldens innbyggere, og er realisert gjennom et samarbeid mellom Tekna Halden, Sparebankstiftelsen Halden og Smart City Halden. Det er Smart City Halden som har koordinert prosessen.

Ordføreren i Halden, Thor Edquist, sier i pressemeldingen at de er takknemlige for gaven.

– Folk i moderne byer er ofte på farten, smarte dingser trenger strøm og smarte folk ønsker en bærekraftig utvikling. Da passer det fint å ha noen samlingspunkter i Halden sentrum hvor det er mulig å lade batteriene i dobbel forstand.