Saudiarabisk kvinne dømt til 34 års fengsel for Twitter-bruk

34 år gamle Salma al-Shehab ble først dømt til tre års fengsel for å ha brukt en internettside til å «forårsake uro og destabilisere sivil og nasjonal sikkerhet», ifølge The Guardian.

Men i ankesaken ble straffen skjerpet til 34 års fengsel, etterfulgt av 34 års reiseforbud. Nå heter det at hun «bisto personer som vil undergrave styret i kongedømmet, ved å følge dem på Twitter og videresende deres tweets».

Shehab beskriver seg selv på Instagram som tannpleier og doktorgradsstudent på universitetet i Leeds, skriver at hun også underviser i Saudi-Arabia og at hun er gift og mor til to små gutter.

Mellom tweets om covid og bilder av barna hennes har hun fra tid til annen videresendt tweets fra dissidenter i eksil som ber om at politiske fanger løslates.

Dommen ble kjent bare noen uker etter at USAs president Joe Biden besøkte Saudi-Arabia. Menneskerettighetsaktivister advarte mot besøket fordi det kunne oppfattes av regimet som grønt lys for hardere undertrykking av dissidenter og demokratiaktivister,

Saken er også det nyeste eksempelet på hvordan Saudi-Arabias egentlige hersker, kronprins Mohammed bin-Salman, er særlig ute etter å straffe Twitter-brukere, samtidig som Saudi-Arabia har en større aksjepost i Twitter.