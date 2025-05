Schibsted-eier anker dom om masseovervåking

– Vi anker fordi vi mener at dommen har vesentlige svakheter og at den ikke går inn i de områdene vi er særlig opptatt av. Det gjelder forståelsen av journalistisk arbeidsmetode og de mulighetene ny teknologi gir for overvåking. Men først og fremst anker vi fordi saken er så prinsipielt viktig. Den må derfor vurderes av en høyere rettsinstans, sier daglig leder Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius.

Stiftelsen er største eier i mediekonsernet Schibsted, som blant annet eier VG og Aftenposten.

Dersom tingrettens dom blir stående, vil det svekke rettsvernet for alle i Norge, mener styreleder Ole Jacob Sunde.

– Også vi mener at vi trenger en effektiv etterretningstjeneste, men vi må sikre et sterkt vern av pressefrihet og personlig informasjon som en bærebjelke i et liberalt demokratisk rettssamfunn, sier han.

Stiftelsen Tinius gikk i fjor vår til søksmål mot staten om etterretningstjenesteloven.

Loven har allerede trådt i kraft og innebærer at Etterretningstjenesten kan samle inn elektronisk kommunikasjon som krysser landegrensene. Det omfatter også i de fleste tilfeller kommunikasjon innad i Norge i og med at kommunikasjonen av tekniske årsaker som regel går via utlandet.

Stiftelsen mener at loven i realiteten innebærer en vilkårlig masseovervåking av personer i Norge.

