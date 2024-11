Flere teknologiaktører jobber iherdig med å bli kvitt passordene som innloggingsløsning, men inntil videre er det viktig å fortsette å praktisere god passordhygiene. Nå finnes det assistanse i form av en ny oversikt over de mest vanlige – og derfor mest risikable – passordene.

Passordhåndteringstjenesten Nordpass har satt sammen en liste over de 200 mest brukte passordene i til sammen 44 land – inkludert Norge.

Listen er laget i samarbeid med søsterselskapet Nordstellar, og den er basert på analyser av en database på 2,5 terabyte med passord hentet fra ulike offentlig tilgjengelige kilder, inkludert på det «mørke nettet».

Få store overraskelser

Passordene er blant annet snappet opp av skadevare og eksponert i ulike lekkasjer. Ingen personlige detaljer er innhentet, forsikrer Nordpass.

Som med tidligere lister er det også denne gangen få overraskelser i toppen. På førsteplassen når alle land er tatt med finner vi klassikeren «123456», fulgt av den nært beslektede slageren «123456789». Andre passord på topp 10-listen inkluderer ulike varianter av 1-10-tallrekken, ulike «qwerty»-versjoner og gjengangeren «password».

Om man tar for seg Norge spesifikt, er det «qwerty123» som inntar førsteplassen, fulgt av «qwerty1». Bak følger «123456», «123456789» og «passord», samt flere utgaver av 1-10-tallrekken.

De mest «kreative» alternativene på den norske topp 10-listen er «lol123» på 7. plass, og «liverpool» på 10. plass. Vi finner «mamma123» på 15.-plassen, fulgt av «hemmelig» på 16.

Hele den norske topp 20-listen er som følger:

qwerty123 qwerty1 123456 123456789 passord 12345678 lol123 12345 password liverpool qwerty Qwerty123 123123 Abcd1234 mamma123 hemmelig 1234567 abc123 Qwerty123! Qwerty1!

Kan knekkes på under ett sekund

Med unntak av de litt mer kreative passordene kan samtlige av passordene som er basert på tallrekker og ulike «qwerty»-varianter knekkes på under ett sekund, ifølge Nordpass. Det gjelder også for den internasjonale topplisten.

– Etter å ha analysert data fra de siste seks årene, kan vi konstatere at det ikke har vært særlig forbedring i folks passordvaner. Til tross for mange organisasjoners innsats for å øke bevisstheten, er problemet fortsatt like utbredt som før, skriver Nordpass i en kommentar til den seneste listen.

Selskapet oppfordrer folk til regelmessig å sjekke «helsen» til passordene, identifisere eventuelle svake, gamle eller gjenbrukte passord og bytte dem ut med nye, komplekse passord for en tryggere nettopplevelse.

Ikke minst anbefaler Nordpass å bruke den nye passnøkkel-løsningen, som Digi har omtalt en rekke ganger. Denne teknologien markedsføres til dels aggressivt av flere store teknologiaktører og er nå i ferd med å få et ordentlig fotfeste innen IT-sikkerhet.

Flere detaljer om den seneste passordlisten kan man finne på Nordpass' nettsider.