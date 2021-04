Se listen: Fjorårets aller mest populære IT-studium var ved Høgskolen i Molde

IT-bransjen har ikke vært hard rammet av koronakrisen. Ifølge NHOs kompetansebarometer er det like stort, eller større behov for folk med IT-kompetanse.

I 2020 økte førstevalgssøkere til IT-studier med 14 prosent. 67 prosent av søkerne fikk ikke plass, og på de mest populære studiene var det mange søkere per plass.

Men ingen hadde så mange søkere per plass som Høgskolen i Molde, med sitt IT-studium på nett.

323 søkere hadde studiet som førstevalg, til tross for bare 40 plasser.

Fikk flere IT-studieplasser

I mai 2020 lovet Regjeringen en rekke nye studieplasser fra i år, og på listen var 1500 studieplasser på informatikk og IT-fag som opprettes i årene fremover.

Digi har fått tall fra Samordna opptak som viser at det likevel er omtrent like mange plasser planlagt på de studiene som var mest populære i fjor (se tabell).

Men for dem som ønsker seg til IT-studiet i Molde i 2021, er det gode nyheter å få. Høgskolen i Molde tar følgene av egen popularitet.

Studiesjef Sissel Waagbø ved Høgskolen i Molde opplyser at man for å komme inn i 2020 måtte ha hele 50 konkurransepoeng, og det har ført til at de har valgt å ta inn flere av dem som ville til HIM.

– Med så høy kvalitet på søkerne har høyskolen valgt å ta inn langt flere studenter enn de planlagte studieplassene, sier Waagbø.

– Kan kombinere med jobb

Høgskolen har hatt et årsstudium i IT i mange år, og fra 2017 ble dette studiet også tilbudt i en nettbasert variant, med 40 studieplasser, fra 2017. Studiet var populært også før koronaåret 2020. Derfor har de tatt opp flere enn de planlagte 40. Den vurderingen vil de ta også i år, etter at søknadsfristen 15. april er ute.

I 2020 ble det tatt opp hele 202 studenter, til tross for 40 planlagte studieplasser.

I 2019 ble det tatt opp 207 studenter. Også da ble det planlagt 40 plasser i utgangspunktet.

– Det kan være flere årsaker til antallet søkere, men den fleksible strukturen med nettbasert undervisning gjør at du kan følge dette studiet fra der du bor og gjerne kombinere det ved siden av jobb, eller som en tilleggsutdanning, sier Waagbø.

Hun forteller at deres erfaring er det mange studenter som tar dette studiet ved siden av arbeid, og i realiteten er deltidsstudenter eller har ikke ambisjoner om å gjennomføre hele studiet.

Tallene fra Samordna opptak viser at det er flere små studiesteder som har et høyt antall søkere per plass.