Se video: Facebook har laget kunstig intelligens som kan lure ansiktsgjenkjenning

Kunstig intelligens har allerede gjort store fremskritt innen ansiktsgjenkjenningsteknologi, som igjen kan by på trusler mot personvern og åpne for identitetstyveri og såkalt «deepfakes».

Nå har kunstig intelligens blitt benyttet til å kontre denne utviklingen, gjennom noe som heter «de-identifikasjon». Det melder nettstedet VentureBeat.

Lurer gjenkjenningsteknologi

Det er forskere hos Facebook som har stått for det nye fremskrittet, som innebærer å endre ansiktsattributter til ekte personer i videoer på en slik måte at de narrer intelligent ansiktsgjenkjenningsteknologi.

Teknologien, som beskrives detaljert i et eget forskningsdokument, er en videofilter-applikasjon hvor mest profilerte delene av ansiktet som nese, øyne, munn og øyebryn endres, mens andre elementer som positur, uttrykk, leppebevegelser, belysning og hudtone bevares.

Løsningen demonstreres i en video publisert på YouTube, som viser teknologien i aksjon på ansiktene til et knippe kjendiser, og resultatet er unektelig meget overbevisende. Videoer ser du nederst i artikkelen.

Nettverket ble trent opp ved å forsøke å lure ansiktsgjenkjenningsteknologi, og produserer både en «maske» og et bilde som settes sammen til et sluttresultat som ligner på originalbildet, men som likevel inneholder nøkkelforskjeller.

Etiske bekymringer

Forskerne forklarer at nettverket er «globalt», som betyr at det ikke trenger å trenes på nytt for en gitt video eller en gitt identitet. Det er i stand til å produsere naturlige videosekvenser med nesten ingen tidsforskyvelser eller visuelle forstyrrelser.

– Siden ansiktsteknologi er både nyttig og innflytelsesrik reiser den også mange etiske bekymringer. Ansiktsgjenkjenning kan føre til tap av personvern, og ansiktserstatningsteknologi kan misbrukes til å lage villedende videoer, skriver forskerne.

Et av bruksområdene til teknologien kan altså være å anvende den til å lage videoer av seg selv på en anonym og naturlig måte som forhindrer gjenkjenning. En talsperson for Facebook uttalte overfor VentureBeat at teknologien for eksempel kan brukes til å sette offentlige talere i stand til å bevare anonymitet for AI-systemer, men være gjenkjennelige for mennesker.

Talspersonen sa også at Facebook ikke har konkrete planer om å implementere teknologien i noen av sine apper ennå, så akkurat når vi eventuelt får se teknologien i aksjon på kommersiell basis, og hva folk ville brukt den til i praksis, er uvisst.