Se video: Googles nye «science fiction»-teknologi lar deg ha videomøter med hologrammer

På den første dagen av Google I/O-konferanse fikk vi se mye kjent og forventet stoff, men også et knippe overraskende, teknologiske skruballer. En av dem er et konsept Google har kalt Project Starline – som på sett og vis gjenoppliver science fiction-konseptet «hologram».

Project Starline er en ny løsning som er ment å revolusjonere videokonferanser og videosamtaler på en slik måte at man ikke lenger snakker med en flat gjengivelse av personer på en skjerm – men i stedet noe som tilsvarer den virkelige personen.

Flere års forskning

Google har ennå ikke delt alle de tekniske detaljene om teknologien, men etter demonstrasjonsvideoen å dømme ser løsningen temmelig imponerende ut. Videoen ser du nederst i artikkelen.

Konseptet er basert på flere års forskning innen datasyn, maskinlæring, tredimensjonal lydgjengivelse og sanntidskompresjon. I tillegg hevder Google å ha gjort et stort gjennombrudd innen 3D-skjermteknologien – nærmere bestemt noe som kalles «light field display».

Denne teknologien tilfører objektene i bildet, i dette tilfellet altså personer, dybde og volum som gir et inntrykk av at personen sitter rett foran deg – på andre siden av det Google kaller et «vindu». I motsetning til andre 3D-skjermteknologier krever denne ingen briller eller annet utstyr.

«Light field»-teknologien innebærer generelt sett å foreta detaljerte beregninger av måten lyset oppfører seg på i et gitt tredimensjonalt miljø ved hjelp av masse datakraft, for så å bruke informasjonen til å gjenskape det tredimensjonale miljøet.

– Dette er fremtiden

Google sier de har brukt flere år på å utvikle Project Starline-teknologien og flere tusen timer på testing internt hos selskapet og med flere av Googles bedriftspartnere. Løsningen benytter spesialdesignet og meget spesialisert maskinvare, men denne skal være tilnærmet «usynlig» fra brukerens perspektiv, sier Google.

– Vi mener dette er veien den person-til-person-baserte kommunikasjonsteknologien kan og bør gå, og med tiden er vårt mål å gjøre denne teknologien mer overkommelig og tilgjengelig, som inkluderer å bringe noen av disse tekniske fremskrittene til vårt utvalg av kommunikasjonsprodukter, skriver Google.

Med andre ord ser det ut til at selskapet planlegger å bygge teknologien inn i eksisterende produkter. Selskapet sier de skal dele mer informasjon om løsningen senere.