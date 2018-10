Se video: Her stjeler tyvene en Tesla Model S ved å hacke nøkkelbrikken

For litt siden skrev digi.no om en demonstrasjon av hvordan hackere enkelt kan stjele en Tesla, men nå melder nettstedet Electrek om et tilfelle hvor hackere faktisk stakk avgårde med en Tesla.

I en overvåkningsvideo som nylig ble lastet opp på YouTube ser man hvordan to personer bryter seg inn i en Tesla Model S ved å hacke nøkkelbrikken. Videoen kan du se nederst i artikkelen.

Henter nøkkelbrikke-signalet

I videoen beveger den ene tyven seg langs husveggen med en elektronisk enhet for å fange opp signalet fra nøkkelbrikken. Når signalet fanges opp sendes det videre til personen ved bilen, som holder et nettbrett.

Tesla har allerede introdusert funksjoner som i utgangspunktet gjør denne type tyveri umulig. Tidligere i år gjorde selskapet det mulig å deaktivere såkalt «passive entry», funksjonen som automatisk låser opp døren når eieren er i nærheten med nøkkelbrikken.

I tillegg la selskapet til en ny funksjon kalt «PIN to drive», som innebærer at man må bruke en kode for å starte bilen, slik at nøkkelbrikken alene ikke er tilstrekkelig.

Var ikke aktivert

I dette tilfellet var disse funksjonene altså ikke aktivert av eieren, noe han innrømmer i en Twitter-melding. Ifølge eieren skal nøkkelbrikken ha befunnet seg på den andre siden av huset, men likevel klarte altså tyvene å fange opp signalet.

Eieren skriver også at tyvene skal ha klart å deaktivere «remote access»-funksjonen, som hadde satt eieren og Tesla i stand til å spore bilen, noe han skulle ønske var vanskeligere å gjøre.

For å unngå denne type tyveri er altså den klare oppfordringen å aktivere «PIN to drive» og deaktivere «passive entry», men om du ønsker å beholde sistnevnte er et annet alternativ å simpelthen oppbevare nøkkelbrikken i en lomme eller boks som blokkerer signaler.

Les også: Se video: Slik kan hackere stjele en Tesla på bare sekunder »