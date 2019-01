Seks år etter Google: Nå støtter Apple Maps kollektivtrafikk i Norge

Google Maps har lenge ligget et hestehode og vel så det foran Apple Maps – i hvert fall her i Norge. En av årsakene er at Apples kart har manglet støtte for kollektivtrafikk, noe som kan være svært praktisk – spesielt når du skal prøve å komme deg raskt rundt i byer.

Nå melder Apple at de lanserer Transit – altså støtte for kollektivtrafikk – for Maps i hele Skandinavia. Oppdateringen kommer seks år etter at Google lanserte tilsvarende støtte i 2013.

Med Transit kan brukere av Apple Maps planlegge og se reiseruter og få trinn-for-trinn veibeskrivelser for hvordan man kommer seg fra A til B, enten det er til fots, eller med buss, T-bane, tog eller ferge. Du får også opp rutetider, slik at du vet når for eksempel bussen eller toget går, og kan planlegge når du må gå hjemmefra.

I tillegg til å søke via kart-appen, kan du også spørre Siri om hjelp til å komme deg frem ved hjelp av kollektive transportmidler.

Transit er nå tilgjengelig i totalt 18 land. I tillegg til Norge, Sverige, Danmark og Finland, har tjenesten vært tilgjengelig en stund også i enkelte andre Europeiske land, som Nederland og Storbritannia, samt i blant annet USA, Australia og Japan.