Vil saksøke Google for manglende «tåkelegging»

Belgiske myndigheter vil saksøke Google på grunn av det som framstår som uenighet om utydeliggjøringen av selskapets satellittbilder av skjermingsverdige objekter. Dette skriver Reuters.

Ifølge nyhetstjenesten er det en talsperson for forsvarsdepartementet i Belgia som sier at departementet vil saksøke Google.

Terrorfrykt

Det ser ut til at det er belgiske LaCapitale som først har omtalt denne saken. Der går det fram at det er mulig å bruke Google Maps til å studere for eksempel Kleine-Brogel flystasjon, hvor det angivelig oppbevares amerikanske atomstridshoder. I artikkelen antydes det at dette kan være et terrormål for jihadister.

Bildene av flystasjonen i Google Maps er noe skarpere enn de tilsvarende bildene i Microsofts Bing Maps. Men heller ikke der er det brukt pikselering.

Andre anlegg som har blitt nevnt i denne forbindelse er det nye NATO-hovedkvarteret i Evere og kjernekraftverkene i Doel og Tihange. To av de tre er dessuten gjengitt i 3D.

LaCapitale-artikkelen befinner seg bak en betalingsmur, men saken siteres også av andre belgiske aviser.

– Forsvaret har bedt Google om å skjule de aktuelle stedene. Etter å ha funnet ut at dette ikke har blitt gjort, vil forsvaret anlegge sak mot Google, sier en representant i pressetjenesten til det belgiske forsvaret, til Sudpresse.

To år

Ifølge belgiske HLN skal det være to år siden Google fikk forespørselen fra det belgiske forsvaret.

Hvorfor Google ikke har «tåkelagt» disse anleggene, er uklart. I Google Maps er de mest høyoppløste bildene av mange militæranlegg i en rekke andre, europeiske land pikselert. Dette gjelder også i Norge, selv om norske kart- og bildetjenester, som Norge i bilder, ofte har mer langt skarpere bilder av de samme anleggene enn det Google ville ha hatt, også uten pikseleringen.

Det går tydelig fram i dette bildet av Google Maps hvor piksleringen av et norsk forsvarsanlegg starter. Skjermbilde: Google Maps

– Tett samarbeid

Google framstår som uforstående til det kommende søksmålet.

– I løpet av de siste to årene har vi samarbeidet tett og konstruktivt med dem og gjort justeringer av kartene våre der hvor det kreves og hvor det finnes et juridisk rammeverk for dette, sier Michiel Sallaets, en talsmann for Google i Belgia, ifølge HLN.

Kart avslører hemmelige anlegg: – En av de største skandalene i Norge i nyere tid