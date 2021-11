Selskap bak Gollum solgt: Vil gjøre teknologien tilgjengelig for «alle bransjer»

Det New Zealand-baserte visual effects-selskapet Weta Digital har blitt solgt for 1,6 milliarder dollar til spillprogramvareselskapet Unity.

Weta Digital ble grunnlagt i 1993 av blant annet den Oscar-vinnende regissøren Peter Jackson, kjent for å ha filmatisert Ringenes herre-trilogien og Hobbiten-trilogien.

Selskapet er kjent for å lage animerte karakterer som Avatars Neyriti, Gollum i Ringenes Herre-triologien og Cæsar fra Planet of the Apes.

Unitys teknologi står bak spill som Pokémon Go og Call of Duty: Mobile.

– Demokratisert

Selskapene sier i en uttalelse at sier at avtalen betyr at Wetas spesialeffektverktøy vil bli «demokratisert».

– Sammen kan Unity og Weta Digital skape en mulighet for enhver artist, fra enhver bransje, til å kunne utnytte disse utrolig kreative og kraftige verktøyene, sier Peter Jackson i en uttalelse tirsdag, og beskriver en visjon om å tilby tilgang til teknologien til flere aktører.

Unity sier i en uttalelse at det vil sette Wetas visuelle effektverktøy i hendene på millioner av skapere og kunstnere rundt om i verden.

Blir på New Zealand

I henhold til avtalen vil selskapet deles opp: Teknologien selges til Unity som Weta Digital, og spesialeffektvirksomheten vil forbli et eget selskap kalt WetaFX, som forventes å bli Unitys største kunde innen media og underholdning.

WetaFX vil fortsatt være under majoritetseierskap av Sir Peter Jackson og ledes av administrerende direktør Prem Akkaraju.

Weta sier til BBC at Peter Jackson, sammen med selskapets «digital artists», vil bli på New Zealand og fortsette å lage filmer der.