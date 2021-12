Selskap etterforskes etter å ha eksportert programvare til utlandet

Det danske IT-selskapet Systematic er anmeldt til statsadvokaten for særlig økonomisk og internasjonal kriminalitet i Danmark etter å ha eksporter militær programvare til De forente arabiske emirater og Bahrain. Det skriver dansk TV2.

– Vi er sjokkert over å få en slik beskjed to måneder etter at anmeldelsen er innlevert. Vi er fortsatt overbevist om at vi har fulgt gjeldende regler. Vi har vært transparente overfor myndighetene i forbindelse med søknadene om eksporttillatelser, sier pressesjef Maia Lindstrøm i Systematic til TV2.

Sitaware

Det er kampstyringssystemet «Sitaware» som er eksportert uten nødvendige godkjennelser. Programvaren gir et unikt overblikk under krig. Internasjonale eksperter beskriver den som «ekstremt effektiv».

Programvareeksporten skal ha skjedd via et dansk datterselskap.

Selskapet skal ha søkt danske myndigheter om å eksportere «Sitaware» til det danske datterselskapet, men opplyste aldri om at det selskapet skulle selge programvaren videre.

Saken er nå under etterforskning hos Østjyllands politi, opplyser justisminister Nick Hækkerup til TV2.

Grundige undersøkelser

Anmeldelsen kommer etter at det danske Rikspolitiet gikk i gang med en undersøkelse av selskapet etter at den danske nyhetskanalen avslørte at selskapet hadde levert programvaren til de to landende i Midtøsten.

Flere internasjonale eksperter TV2 har vært i kontakt med, kaller det danske selskapets metode for en bevisst omgåelse av regelverket.

Det danske selskapet har nå mistet sine eksporttillatelser, opplyser den danske justisministeren.

– Vi skal nå hente inn flere opplysninger og gå gjennom dem grundig for å fjerne all eventuell tvil, sier Nick Hækkerup.