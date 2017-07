Har ikke klart å fylle opp de svært populære studieplassene: - Det er veldig merkelig

Selv om IT-studier blir mer og mer populært, finnes det fortsatt håp for de som ikke har fått plass i årets opptak.

Foreløpig finnes det fortsatt rom for flere IT-studenter ved Noroff University College i Kristiansand, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i Kongsberg og Universitetet i Tromsø (UiT) med studiested Narvik og Bodø.

Dataingeniør, digital etterforskning og datateknikk

Ved Noroff kan du studere digital etterforskning, ved HSN er det ledige plasser som dataingeniør og ved UiT tar de fortsatt opp studenter i datateknikk.

– Det legges ut og trekkes plasser dynamisk. Det er først til mølla prinsippet som gjelder. De populære studiene går kjapt, men så langt du er kvalifisert er det du som får plassen om du er først ute, sier avdelingsleder Geir Sverre Andersen i Samordna opptak til digi.no.

En liste over ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.

29 prosent økning i søkere

Antall søkere med informatikk og informasjonsteknologi som førstevalg økte med hele 29,2 prosent i årets søkerunder, ifølge tall fra Samordna opptak.

Selv om interesseorganisasjonen IKT-Norge skriker etter flere studieplasser, har ikke norske studenter klart å fylle opp alle IT-plassene selv om 1508 kvalifiserte IT-søkere står igjen uten tilbud etter første opptaksrunde.

Dette gjelder både førstevalgsøkere, og de som hadde IT lenger nede på listen, men ikke kom inn på høyere prioriterte ønsker.

– IKT-Norge er overrasket over at ikke regjeringen har funnet plass til enda flere teknologi -studieplasser. Vi vet at flertallet av dagens unge vil jobbe med teknologi, og at mange flere vil måtte forholde seg den digitale utviklingen også i jobbsammenheng, sa IKT-Norge Heidi Austlid til digi.no i forrige uke.

For tidlig å konkludere

Hvorfor tre av de norske lærestedene ikke har klart å fylle opp alle studieplassene sine, har ikke Austlid noe fullgodt svar på.

– Det er for tidlig å konkludere med restplasstallene. Vi vet at det var en enorm økning i antall søkere i år, og forventer derfor at plassene fylles opp innen relativt kort tid. Noe annet ville vært merkelig, konstaterer Austlid til digi.no onsdag.

Portalen for å søke på ledige studieplasser åpnet 20. juli.

– Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder for de ledige plassene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.