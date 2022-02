DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep som det gjerne kalles på norsk, har økt kraftig både i frekvens og alvorlighetsgrad de siste årene. Noe av grunnen til dette er at angrepene ofte er relativt enkle å utføre, og nå foreligger det en ny rapport som understreker nettopp det.

Som sikkerhetsselskapet Bitdefender melder gjennomførte britiske National Cyber Crime Unit (NCCU) nylig en studie som konkluderte med at personer i svært ung alder i økende grad utfører DDoS-angrep.

Niåringer blant gjerningspersonene

Ifølge NCCU har antallet angrep som er designet for å blokkere tilgangen til skolenettverk- og nettsider mer enn doblet seg i Storbritannia under Covid-pandemien, nærmere bestemt fra 2019 til 2020.

Data som NCCU har samlet inn indikerer at gjennomsnittsalderen til elever som gjennomfører angrepene er på 15 år – men blant de skyldige befinner det seg personer så unge som ni år gamle.

Som et resultat av funnene har britiske myndigheter, via byrået National Crime Agency (NCA), lansert et nytt initiativ i landet som innebærer å øke elevenes bevissthet rundt farene og konsekvensene ved DDoS-angrep og datakriminalitet generelt.

Angrepene som utføres av unge personer benytter seg ofte av såkalte «stresser/booster»-tjenester, som NCA påpeker. Dette er i korte trekk nettsider som tilbyr DDoS-kapasiteter som en betalt tjeneste, simpelthen ved å fylle inn IP-adressen til en vert.

Slike tjenester ble blant annet brukt av en 18-åring som for en tid tilbake ble arrestert av nederlandsk politi for å ha utført en serie omfattende DDoS-angrep mot flere viktige institusjoner i landet. Sikkerhetsselskapet McAfee skrev om saken.

Stadig kraftigere

Angrep mot skoler utført av skolenes egne elever er for øvrig heller ikke nytt. I 2020 ble for eksempel en 16-åring stilt for retten i den amerikanske delstaten Florida for å ha gjennomført et DDoS-angrep som blant annet forhindret fjernundervisning ved skolen i flere dager, som Wired meldte.

DDoS-angrep generelt sett representerer en oppadgående trend. Cloudflare la nylig fem en rapport som viser at antallet angrep som selskapet observerte økte med 29 prosent i fjorårets siste kvartal sammenlignet med samme periode året før. Sammenlignet med forrige kvartal var økningen på hele 175 prosent.

Cloudflares tall gjelder for DDoS-angrep som utføres for å presse offeret for penger. Slike angrep brukes i økende grad som et alternativ til de mye omtalte løsepengevirusene.

Angrepene blir stadig kraftigere, og nylig rapporterte digi.no at Microsoft hadde slått ned på et angrep med en trafikkvolum på heftige 3,47 terabit per sekund fra 10.000 kilder – som skal gjøre dette til det kraftigste angrepet noensinne.