Etter de nylige meldingene om at Etterretningskomiteen i det amerikanske Senatet ønsker om at Tiktok granskes for å avdekke potensiell deling av personopplysningene til amerikanske Tiktok-brukere med kinesiske myndigheter, ble det i slutten av forrige uke kjent at Tiktoks globale sikkerhetsdirektør (CSO), Roland Cloutier, skal gå av i september.

Dette skriver Wall Street Journal (WSJ) basert på informasjon fra Tiktok, som er eid av kinesiske Bytedance.

Amerikanske brukerdata

Ifølge WSJ opplyser Tiktok at den kommende avgangen ikke er relatert til de økende personvernbekymringene blant amerikanske myndigheter. Likevel skriver Tiktok i et melding til de ansatte behandlingen av amerikanske brukerdata er noe som får ekstra oppmerksomhet i selskapet for tiden, at dette er en viktig investering i selskapets personvernpraksis og at det innebærer endringer i ansvarsområdene til den globale sikkerhetsdirektøren.

Det skal være på bakgrunn av det sistnevnte at Cloutier har valgt å tre tilbake denne stillingen.

Cloutier skal midlertidig erstattes av Kim Albarella, som i dag er global sjef for «security risk, vendor and client assurance» i selskapet.

Selv skal Cloutier gå over i en ny stilling i selskapet som strategisk rådgiver.