Visolit (tidligere Telecomputing) har kjøpt over 50 prosent av aksjene, forteller daglig leder Morten Nessler i Solv AS til digi.no. Han røper ikke kjøpesum, men sier han tror at begge parter er godt fornøyd. Visolit har også sikret seg en opsjon på overtakelse av resten, ifølge Finansavisen.