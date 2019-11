TRONDHEIM (digi.no): – Det er jo enkel matematikk. Hvis vi vokser med 40 prosent i året så runder vi milliarden i 2023.

Det sier CEO og medgründer av Trondheims sannsynligvis største teknologibedrift, Gunnar Nordseth. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og innen utgangen av 2019 vil Signicat ha 170 ansatte. Selv sier Nordseth at det er store fordeler å holde til i trønderhovedstaden.

Signicat Teknologiselskap startet i 2007 med hovedkontor i Trondheim. Signicat lager grensekryssende, skybaserte elektroniske identitetstjenester og elektroniske signaturer. Teknologien sikrer at organisasjoner kan koble seg til og samhandle med kundene gjennom verifiserte digitale identiteter. Kundene er innen bank-, finans-, forsikrings- og e-handelsmarkedet. Signicat har kontorer flere steder i Europa og vil ha 170 ansatte ved utgangen av 2019. De fleste jobber fra Trondheim.

– Hvis du står på Værnes foran tavla med avganger så ser du at et fly går til Oslo, neste til København og det tredje går til Stockholm. Da får du et annet tankesett. Kanskje blir du mer fornøyd med å ha oslogryta som ditt nedslagsfelt om du sitter i Oslo. Om du jobber ut fra Oslo blir du ikke på samme måte nødt til å sette deg på flyet og reise ut for å møte kunden, sier han.

60 nye ansatte

Signicat lager universelle, digitale identifikasjonsløsninger. Gjennom et enkelt integrasjonspunkt kan Signicats digitale identitetsplattform kobles opp mot mer enn 25 elektroniske ID-er (eIDs) i Europa, blant annet BankID.

Tjenestene til selskapet er etterspurt, noe som har gjort det nødvendig å utvide staben kraftig.

– I starten av 2019 var vi 110 ansatte. når vi går ut av 2019 vil vi kanskje være 170 ansatte, sier Nordseth.

Da selskapet startet i 2007 hadde Signicat ingen konkurrenter ifølge Nordseth. I dag er det annerledes.

– Nå er det mange og vi blir skviset fra flere kanter, sier han.

Han legger ikke skjul på at det har vært en stor fordel å være først ute med digitale signaturer.

– Vår fordel er rett og slett det at vi har vært tidlig ute. Det har gjort at vi har klart å bygge opp en plattform lenge før andre kom på banen. Men det gir oss ingen rett til å hvile på våre laurbær. Vi må bare fortsette å bygge, sier han.

– Finnes det løsninger som er på høyde med Signicat sine løsninger hos konkurrerende selskaper i eksempelvis Sverige og Danmark?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det kan være løsninger som gir omtrent samme funksjonalitet for det svenske markedet eller isolert sett for det danske markedet. Men jeg vil fortsatt si at vi er et hestehode foran når det kommer til å gi tilgang med et enkelt intergrasjonspunkt til mange markeder, sier han.

– Er det noen grense for hvor store kan dere kan bli i Trondheim?

– Den grensen settes nok av et par faktorer. Vi må blant annet være tilstede der kundene våre er. Hos store banker er det nesten en forutsetning å være lokalt tilstede, sier han.

Trekker kompetanse til Trondheim

Signicat-sjefen beskriver også tilgangen på kompetent arbeidskraft som god.

– Når du tenker at Trondheim er i utkanten av verden er det lettere å få tak i folk her enn en skulle tro. Det er en veldig stor studentby, sier han.

Han sier de i mange tilfeller har rekruttert ektefeller til de som starter å studere på NTNU.

Daglig leder i Signicat, Gunnar Nordseth, mener det er store fordeler ved å holde til i Trondheim. Foto: Håvard Zeiner

– De er på mange måter med på lasset fordi kona eller mannen skal studere eller jobbe på NTNU. Da blir spørsmålet: Her har du en ektefelle med høy kompetanse – hva kan han eller hun jobbe med? Så klarer vi å plukke dem opp, da.

Flere utenlandskontorer

Det siste utenlandskontoret til Signicat ligger i Belgia og nye kontorer er på vei.

– Vi har to utviklingskontorer i Portugal, og vi har utrolig gode erfaringer med Portugal.

Det er utrolig bra tilgang på flinke folk derfra, sier han.

Hvor det neste utenlandskontoret vil ligge er usikkert, men han peker på Frankrike, Spania, Italia og Polen som aktuelle land.

Nordseth sier Signicat vokste med det han kaller begrenset kapital fra 2007 til 2019.

– Så fikk vi inn Nordic Capital i april 2019. Det ga oss en helt annen mulighet til å skuffe på kull rett og slett, sier han.

I dag er Nordic Capital majoritetseier i Signicat.

– Hvorfor hadde dere et driftsresultat på minus 3,2 millioner i kroner i 2018 til tross for at det går så bra?

– Det er rett og slett den uungåelige konsekvens av å trykke på gasspedalen. Vi har hatt topplinjevekst på 40 prosent, og organisasjonen har vokst med 50 prosent fra år til år, sier han.

I januar i 2019 var det 110 ansatte i selskapet. Ved utgangen av 2019 er tallet kommet opp i 170. Men å ansette mange folk koster også penger.

– Da får du en umiddelbar effekt av høyere lønnskost. Så vil kurven med recurring revenues (gjentakende inntekter, red.anm.) komme etter med en forsinkelse, sier han.

Nordseth sier det er nesten umulig å vokse å så sterkt som Signicat har gjort uten å dra på seg et underskudd.

– Så kan du si at vi har vokst mye før også, men da har vi på en måte vært mye mer balansert. Vi har liksom hele tiden satt tæring etter næring. Nå setter vi tæring foran næring, sier han.

Kommentar til regnskapstallene: CEO Gunnar Nordseth regner med å få driftsinntekter på 258 mill. i 2019. Han sier de hadde budsjettert med røde tall i 2018 og forklarer dette med høye lønnskostnader grunn mange nyansettelser.