Simen (23) er selvlært og ble nettopp kåret til Norges fremste sikkerhetsekspert

HØYRES HUS, OSLO (digi.no): I løpet av de siste månedene har mer enn 1550 personer konkurrert om å kunne kalle seg Norges råeste sikkerhetsekspert – og på konferansen HackCon i Oslo den 15. februar ble vinneren kåret. Konkurransen arrangeres av HackCon Cyber Security Challenge Team i samarbeid med Digi.no, Evry og Norsis.

Det var totalt ni personer som hadde svart riktig på alle spørsmålene i de tre konkurransene, og åtte av disse møtte opp for å kjempe siste og avgjørende runde for å kunne smykke seg med tittelen «Master of Cyber Security 2018».

Foran ser vi noen av de åtte deltakerne som konkurrerte gjennom Kahoot i siste avgjørende runde. Foto: Kurt Lekanger

Mens de tre første rundene ble gjennomført som en web-basert quiz, foregikk siste runde ved hjelp av en Kahoot-konkurranse på direkten foran nesten 300 HackCon-deltakere.

Etter noen nervepirrende runder med til dels svært vanskelige spørsmål og tidspress, var det til slutt 23 år gamle Simen Linderud som stakk av med seieren.

Målet var å slå vennene

Simen jobber til daglig i et team som jobber med å bygge et sikkerhetssenter – en såkalt SOC (Security Operations Center) for Datametrix. Han startet med dette i november, og forteller til digi.no at han til tross for krevende jobb og det faktum at han nå kan smykke seg med tittelen «Master of Cyber Security 2018» faktisk ikke har noen utdanning på området.

– Jeg er selvlært, og fikk jobb basert på det jeg kunne. Sikkerhet er en hobby og en veldig stor interesse for meg.

– Hvorfor meldte du deg på i konkurransen?

– Det er litt for å slå vennene mine. Jeg kjenner de to som kom på andre og tredje plass, og de som vant i fjor – de er gode venner av meg. Det er litt moro å få satt dem litt på plass, smiler Linderud.

Og å sette dem på plass, det klarte han. Hva han skal bruke de 20.000 kronene han vant til, er han ikke sikker på.

– Det vet jeg ikke. Jeg får gå ut og spise, eller kanskje dra på ferie.

Han forteller at selv om vanskelighetsgraden i år var høy, så gikk det greit å komme seg gjennom konkurransen. Den beskjedne 23-åringen sier det kan ha vært litt flaks på enkelte av spørsmålene, men det er ingen tvil om at det kreves et veldig høyt kunnskapsnivå for å nå til topps i en konkurranse som dette.

Arrangør: – Nivået i år var veldig høyt

Master of Cyber Security ble startet i fjor, og det er altså andre gangen konkurransen avholdes.

Suhail Mushtaq. Foto: Kurt Lekanger

Suhail Mushtaq er en av initiativtakerne til HackCon, og forteller til digi.no at målet med konkurransen har vært at flest mulig skulle delta, og at konkurransen skulle bidra til å øke kunnskapen om sikkerhet.

– Det er derfor spørsmålene er utformet slik de er, og at man skal kunne ta spørsmålene en gang til hvis man gjør feil. Det er for å få opp kompetansen. Samtidig skal vi ha en arena hvor de dyktigste kan konkurrere med fagkunnskapen sin, og vi kan gjøre ære på dem.

Mushtaq forteller at mange flere deltok i år, og det har vært mye større bredde i kompetansen til de som deltok. Han er imponert over kunnskapsnivået til deltakerne:

– Nivået i år er mye høyere, og spørsmålene var mye vanskeligere.

Mushtaq er også svært godt fornøyd med avviklingen av årets HackCon-konferanse, som i likhet med tidligere år har vært helt fulltegnet – med rundt 300 deltakere i år.

– De som er her er oppriktig sikkerhetsinteresserte, og mange firmaer sender store delegasjoner. Vi prøver å fortelle samfunnet hvordan man skal beskytte seg.