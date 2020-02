Simen (25) er for andre gang kåret til Norges fremste sikkerhetsekspert

HØYRES HUS (digi.no): Godt over 1000 deltakere har de siste månedene konkurrert om å kunne kalle seg Norges fremste sikkerhetsekspert – Master of Cyber Security. Finalen gikk av stabelen torsdag ettermiddag i forbindelse med Hackcon-konferansen i Oslo sentrum.

Mens de innledende konkurransene ble gjennomført som en web-basert quiz, foregikk finalen i form av en Kahoot-konkurranse foran en fullsatt sal på Hackcon. Det var totalt 20 spørsmål i varierende vanskelighetsgrad – og tidvis svært jevnt mellom flere av deltakerne.

25 år gamle Simen Linderud trakk til slutt det lengste strået, rett foran Martin Ingesen, som var en av vinnerne i 2017. Magnus Paulsen kom på 3. plass.

Slo kameratene

Linderud jobber til daglig som hendelseshåndterer hos Telenor CERT, og er strålende fornøyd med egen innsats – og ikke minst å ha vunnet premiepotten på 25.000 kroner.

– Jeg er mest med fordi det er moro – og så er det jo alltid greit med litt ekstra penger. Martin, som kom på andre plass, er også en god venn av meg. Det er gøy å vinne over vennene sine.

Finalen ble gjennomført som en Kahoot-quiz med 20 spørsmål. Foto: Kurt Lekanger

Hva skal du bruke pengene til?

– De skal gå til boligsparing.

Linderud sier til digi.no at det er bra med denne typen arrangementer – og konkurranser – som setter fokus på it-sikkerhet.

– Det trengs flere med kunnskap om sikkerhet. Det er vanskelig å få tak i folk – ikke minst dyktige folk.

Høyere nivå

Suhail Mushtaq, en av initiativtakerne til Hackcon, opplyser at det var totalt 1059 deltakere i årets konkurranse, like over fjorårets deltakerantall.

– Men i år er det hele 21 som har alt helt rett, kontra i fjor hvor det var hvor det var 13. Så her er det en betydelig økning! Og det er meget bra, sier Mushtaq.

Linderud mener konkurransen var lettere i år enn i fjor.

– Det var vanskeligere spørsmål i fjor. Men så var det mange flere deltakere i finalen i år, og det er jo veldig mange flinke deltakere. Det er morsomt å vinne over dem!