Simula får 40 millioner kroner til å utvikle exaskala-maskiner i Norge

Forskningsrådet deler tirsdag ut en milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter med betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom nåløyet.

Exaskala Datasystemer som er i stand til å håndtere minst én exaFLOPS (1018) – eller 1 milliard milliarder kalkulasjoner per sekund. Dette tilsvarer ett tusen petaFLOPS.

Blant disse finner vi exaskala-maskin-prosjektet til Simula og elektronisk infrastruktur-prosjektet til Uninett.

– Det er veldig gøy at vi får støtte til dette. Det betyr først og fremst at vi får muligheter til å utforske ny teknologi og programmeringsmetodikk. Exaskala er veien mot det som kommer til å bli fremtidens tungregnemaskiner, sier seksjonsleder Are Magnus Bruaset ved Simulas senter for maskin- og programvare til digi.no.

40 millioner kroner

Simula har i denne omgang søkt om 40 millioner kroner for å utforske mulighetene exaskala-maskiner kan gi oss.

Midlene Uninett får, går med til å oppgradere de eksisterende tungregnemaskinene ved Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Der skal de gå i gang med å bytte ut nasjonale tungregningsanlegg, datalagringsanlegg og anlegg for lagring av sensitive data.

Denne viktige oppgraderingen skal sikre fremtidige behov for kapasitet og regneressurser slik at norske forskere har mulighet til å håndtere den stadig voksende datamengden.

Har søkt om nesten seks milliarder

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Pressefoto.

– Vi holder trykket oppe i finansieringen av forskningsinfrastruktur. Dette er avgjørende investeringer for å gi næringslivet et konkurransefortrinn og for å gjøre det mulig for forskningsmiljøene å hevde seg helt i toppen internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Årets tildeling er den femte i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Det har ifølge Forskningsrådet vært svært hard konkurranse i denne runden. Hele 92 prosjekter søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner.

– Mange av søknadene er større og mer ambisiøse enn i tidligere tildelingsrunder. For å kunne etablere og videreutvikle infrastrukturer innenfor en rekke prioriterte forskningsfelt vil mange av prosjektene som får tildeling få en vesentlig lavere økonomisk ramme enn den de søkte om, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet.

Én milliard beregninger i sekundet

Norge har mange sterke forskningsmiljøer som er avhengig av regneressurser. Nettopp derfor vil de få stor nytte av investeringene til både Simula og Uninett.

Exaskala-prosjektet til Simula skal i fremtiden ta de etablerte tungregnemaskinene ved de norske universitetene ett steg videre.

Denne nye teknologien skal kunne utføre minimum én milliard beregninger i sekundet, og vil være nødvendig for å håndtere den enorme mengden av stadig mer komplekse forskningsdata.

Viktig for fremtid utvikling

Arg Magnus Bruaset jobber ved Simula. De har fått innvilget sin søknad om støtte til å gå videre med sitt Exaskala-prosjekt. Foto: UiO

Simula vil jobbe med norske forskingsmiljøer og industrielle utviklere for å utvikle testanlegget.

Teknologien er ifølge Bruaset i stadig utvikling.

– Vi er avhengig av å bringe regnehastighetene opp ett hakk høyere enn dagens regnekraft. Det betyr rett og slett at vi er nødt til å bygge disse maskinene på andre måter, for å ta unna alle dataene som samles inn. At vi får disse midlene betyr at vi kommer enda et steg nærmere exaskala-maskiner i Norge, sier Bruaset til digi.no og fortsetter:

– Det er viktig for faglig utvikling, i tilegg til at det er en fin ting å ha med seg videre for Simula. Prosjekter av denne typen vil gjøre oss til en mer attraktiv partner når det kommer til internasjonale forskingsprosjekter og samarbeid.

Ifølge ham vil pengemidlene sørge for at første fase av exaskala-anlegget være på plass i løpet av neste år.

Prosjektet går over fem år

Prosjektet vil gå over fem år, og vil kreve nye investeringer allerede i 2018.

– Midlene er altså bare et steg på veien, sier seksjonslederen.

Internasjonalt vokser behovet for å analysere data kontinuerlig.

Alt fra værmeldinger til produktutvikling av nye biler krever at utviklingsmiljøene har tilgang på det nyeste som finnes av teknologi. I Europa prøver forskningsmiljøene å innta en ledende posisjon på feltet.

– Da er det viktig å ha tilgang på utstyr hvis vi vil at andre land skal titte i vår retning. Disse investeringene vil sikre oss en posisjon internasjonalt, forklarer Bruaset til digi.no.