Singapore lar politiet få tilgang til data fra smitteapp

Bekymringer om personvernet bidro til at det gikk tregt å få folk til å begynne å bruke programmet, som kommer som en app eller en fysisk. Det hjalp da myndighetene i bystaten forsikret at systemet kun skulle brukes til smittesporing. Etter hvert har nesten 80 prosent tatt løsningen i bruk.

Det kom derfor som et sjokk da myndighetene innrømmet at politiet kan «skaffe til veie alle data» – også de som kommer fra smittesporing – i forbindelse med en etterforskning. Utenriksminister Vivian Balakrishan sa senere at han kun kjente til én sak – en drapssak – der dette hadde skjedd.

Human Rights Watch anklager regjeringen for å undergrave retten til privatliv.

– Innrømmelsen viser hvordan regjeringen i det skjulte har utnyttet pandemien til å øke overvåkingen og kontrollen over befolkningen, sier HRWs visedirektør for Asia, Phil Robertson. Gruppen kritiserer jevnlig Singapores myndigheter for å begrense borgernes rettigheter.

Frilansjournalist og aktivist Kirsten Han er skuffet, men ikke overrasket.

– Når man ser på historien deres, føltes det forutsigbart at dersom regjeringen kan gjøre dette, så ville den gjøre det.