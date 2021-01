Smittestopp på topp. Dette var de mest leste Digi.no-sakene i 2020

2020 var et annerledes år med mye usikkerhet. Det har preget nyhetsbildet, også her i Digi.no. Smittstopp-appen, videomøter og annen teknologi for bruk på hjemmekontoret har vært svært aktuelle temaer, noe som blir veldig tydelig når vi nå ser på hvilke av sakene våre som ble best lest i fjor.

Dette er de 10 mest leste sakene på Digi.no i 2020: