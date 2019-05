SISTE: Microsoft bygger to nye gigantiske datasentre i Norden

Onsdag 29. mai besøkte Microsofts administrerende direktør, Satya Nadella Sverige for å annonsere at selskapet skal etablere nye datasentre i landet. Dermed styrker IT-giganten Norden-satsingen ytterligere.

På sitt Sverige-besøk snakket han også om kunstig intelligens, digital transformasjon og innovasjon.

Bygger bærekraftig

– Store selskaper på tvers av Sverige bygger digital kompetanse for å være konkurransedyktige og vokse.

– Vi forplikter oss til å være en trygg teknologipartner for alle virksomheter som ønsker å innovere, og de nye datasentrene vi bygger er nøkkelen til dette, sier Nadella.

Ambisjonen er at datasentrene skal være blant de mest bærekraftige i verden.

De to sentrene etableres i Gävle og Sandviken – to svenske kystnære byer som ligger rett øst for Hamar – eller rundt to timers kjøring nord for Stockholm.

Satya Nadella kommer til Sverige på mandag for å kaste lys over selskapets nye etableringer. Foto: Microsoft

260 fotballbaner

Totalt dreier det seg om 130 hektar, som i størrelse tilsvarer 260 fotballbaner. Selskapet bladde opp en kvart milliard kroner for tomtene.

Microsoft forventer at begge sentrene vil kun kjøre på fornybar energi levert av den svenske el-leverandøren Vattenfall.

Microsoft har siden 2012 hatt som ambisjon å bli et karbonnøytralt selskap. Selskapet jobber kontinuerlig for å øke bruken av fornybar energi som vind-, sol- og vannkraft.

Tidligere i år gikk Microsoft-direktør Brad Smith hardt ut og lovte at 70 prosent av selskapets datasentre skal kjøre på fornybar energi innen 2023.

Norske datasentre klare i høst

I fjor sommer ble det kjent at Microsofts skulle bygge to datasentre i Norge. Disse skal stå klare allerede i høst. Den gangen hadde ikke selskapet noen Azure-regioner i Norden, men med de fire nye etableringene har denne sannheten altså blitt snudd på hodet.

Et hyperskala datasenter bygges typisk trinnvis over mange år.

De to sentrene etableres i Gävle og Sandviken. Foto: digi.no/Google maps

Rett utenfor Chicago har Microsoft sitt aller største hyperskalasenter. Datahallene er på til sammen 65 000 kvadratmeter, og inneholder rundt 220 000 servere, som konsumerer 198 MW med elektrisk effekt.

Datasenteret er bygd av containere som kommer ferdig levert.

En slik modul inneholder rundt 2 000 servere, og startes opp rett ut av boksen. Det er ikke kjent om selskapet kommer til å kjøre samme strategi også her i Norden.

– Ved å bygge nye datasenterregioner i Norge legger vi til rette for vekst, innovasjon og digital transformasjon av norske virksomheter – enten det er store bedrifter, offentlig sektor eller noen av de 200 000 små og mellomstore bedriftene som sammen skaper Norges fremtid, sa administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge da de norske planene ble kjent.