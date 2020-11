SISTE: Norges største programvarehus sliter stort med egne tjenester

Alle Mamut-ASP-tjenestene til Visma er nå nede. Det påvirker et stort antall kunder. Problemene skal ha oppstått i halv ti-tiden onsdag morgen.

Selskapet skriver på egne nettsider at de har identifisert feilen, og er i gang med feilretting.

En tipser skriver i en epost til digi.no at det virker som at det norske IT-selskapet har rotet til egne DNS-oppslag for asp.mamut.net.

Visma leverer oppdateringer om situasjonen på selskapets egen hjemmeside. 09.24 oppga selskapet at problemet var i ferd med å bli gransket, og 10.15 var årsaken avdekket.

– Vi har identifisert årsaken til problemer med ASP.MAMUT.NET og jobber med å finne en løsning, skriver Visma.

Visma er et av Norges aller største IT-selskap med 11 000 ansatte og en omsetning på mer enn 16 milliarder kroner i året. Selskapet operer i 20 land, og har hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Visma signerte i mai kontrakt med Helsedirektoratet verdt 100 millioner kroner.

digi.no har ikke lyktes å komme i kontakt med selskapets pressekontakt. saken oppdateres