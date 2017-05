Ny razzia hos Telenor fikk verdien på selskapet til å stupe

EU-kommisjonen har tirsdag innledet en undersøkelse i Telenor Sveriges lokaler i Stockholm. Det skriver Telenor i en børsmelding.

Også Tele2 og Telia undersøkes.

E24 omtaler EU-kommisjonens undersøkelser i de svenske lokalene som en razzia.

Telenor opplyser at etterforskingen gjelder mulig misbruk av sin stilling.

Videre opplyser det norske selskapet at årsaken til undersøkelsen i regi av EU-kommisjonen skal være et påstått konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet.

Vil samarbeide

– Telenor vil samarbeide med EU-kommisjonen i forbindelse med gjennomføring av kontrollen slik at den gjennomføres på en mest mulig effektiv måte, skriver selskapet i børsmeldingen.

Videre opplyser teleselskapet at de ikke ønsker å kommentere etterforskningen ytterligere.

Umiddelbart etter at nyheten ble kjent falt aksjeverdien for Telenor fra 142 til rundt 140 kroner, skriver E24.

– Telenor har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, heter det videre i meldingen fra Telenor.

Dette er ikke første gang det norske selskapet opplever en razzia. For fire år siden ble det innledet en etterforskning mot den norske telegiganten på Fornebu. Også da gikk myndighetene drastisk til verks.

Bot på 906 millioner

Den foreløpige konklusjonen etter den hendelsen er klinkende klar:

Konkurransetilsynet vil ilegge Telenor en historisk høy bot på 906 millioner kroner for det tilsynet kaller «misbruk av dominerende stilling» i markedet.

En tirsdag i desember i 2012 dro EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Konkurransetilsynet på uanmeldt besøk hos telegiganten.

For Telenor var besøket overraskende. De to organene jobbet på stedet i flere timer.

Saken har betydning for alle mobilbrukere i Norge

Undersøkelsene ble gjennomført med bakgrunn i artiklene 53 og 54 i EØS-avtalen. Artikkelen gjelder mobile telekommunikasjonstjenester som tilbys på grossist og sluttbrukernivå i Norge, herunder tale, SMS, MMS og data.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sa konkurransedirektør Lars Sørgard til E24 dengang.

Telenor misbrukte stillingen sin

Konkurransetilsynet mente da at Telenor har misbrukt stillingen sin i markedet, og at de skal ha satt utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge i fare.

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, forklarte Sørgard til E24 og fortsatte:

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder