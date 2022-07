Siste rest av Opera er solgt

Den norske nettleseren Opera hadde stor suksess i mange år. Den ble til i Telenor under Jon von Tetzchner og Geir Ivarsøy. Først på desktop og videre på mobiler, hvor den fortsatt lever i beste velgående. I 2016 ble selskapet solgt til en gruppe kinesiske investorer.

Men Opera var ikke bare en nettleser. Selskapet utviklet også et smart operativsystem for TV allerede i 2002. Den delen av forretningen ble drevet som Opera TV AS og var ikke med i salget til kineserne i 2016.

Har bidratt i 450 millioner TV-er

Nå, derimot, er Vewd Software AS, som selskapet skiftet navn til etter salget, solgt til det mye større amerikanske Nasdaq-noterte selskapet Xperi. I dag er 450 millioner tilkoblede TV-er utstyrt med Vewds mellomvare, og mange kjente produsenter står på kundelisten deres. De gjør det mulig for kundene å designe sitt eget grensesnitt oppå all funksjonaliteten de tilbyr. I fjor ble 30 millioner TV-er, dekodere og andre TV-dingser utstyrt med selskapets programvare.

Det er dyrt å leie stor standplass på CES, men for Vewd var det en lønnsom investering. Neste år er det nok samlokalisering med TiVo som gjelder. Foto: Jan Moberg

– Xperi eier også TiVo, som også driver med programvare for TV-plattformer. Vi har samarbeidet med dem i mange år, så det at vi nå eies av samme moderselskap, åpner mange nye muligheter, sier selskapets administrerende direktør Aneesh Rajaram. Han har jobbet i selskapet siden 2013 og ledet det siden 2016. Sammen med mye av ledelsen på rundt 20 personer sitter han i Oslo, hvor hovedkontoret er lokalisert.

Til sammen er har Vewd 275 ansatte, og over 200 av dem jobber med utvikling. Først og fremst i Sverige, Polen og Taiwan, men også i en rekke andre land rundt om i verden.

Skal akselerere

Rajaram tror oppkjøpet vil gi både Vewd og TiVo en bedre posisjon i markedet. De kan samkjøre utviklingen og komme raskere på markedet med et stort tilbud av programvare for det produsenter trenger for å sette sammen en god TV-opplevelse.

– Vi har nylig lansert en ny versjon av Vewd OS og annen programvare som gir kundene mer funksjonalitet og større muligheter til å bygge inn nye strømmetjenester, sier Rajaram, som skal fortsette som leder for Vewd og gå inn i ledergruppen i Xperi.