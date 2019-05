Sjekk selv: Her lagrer Google kjøpene dine langt tilbake i tid

At IT-gigantene sporer brukere er ingen stor nyhet, men akkurat hvordan dette gjøres er ikke alltid like åpenbart. Nå viser det seg at Google sporer brukere på en måte som mange kanskje ikke er klar over.

En rapport hos den amerikanske nyhetskanalen CNBC kan fortelle oss at Google lagrer kjøp som brukere har gjort flere år tilbake i tid – inkludert kjøp som er utført utenfor Googles egne tjenester.

Samles inn via Gmail

Oversikten over de lagrede kjøpene kan man se selv på en egen side på Google-kontoen som er tilgjengelig via «betalinger og abonnementer»-valget i menyen.

Listen inneholder mange kjøp, dog riktignok ikke alle, som er utført minst syv dager tilbake i tid. Oversikten baserer seg ifølge Google selv på transaksjonsopplysninger som er samlet inn gjennom Google Assistant og Gmail.

Ved å klikke på kjøpene kan man få opp flere detaljer om kjøpene, inkludert beløp, adresse og klokkeslettet transaksjonen fant sted.

I en uttalelse overfor CNBC bekreftet Google opprettelsen av siden samtidig som selskapet bedyrer at den ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Vanskelig å slette

– For å hjelpe deg med å følge med på kjøp, bookinger og abonnementer på ett sted har vi laget en privat destinasjon som bare kan ses av deg. Du kan slette informasjonen når som helst. Vi bruker ikke noe av informasjonen fra Gmail-meldingene dine til annonser, og det inkluderer e-postkvitteringene og bekreftelser som vises på kjøpssiden, sa en talsperson fra selskapet.

Som CNBC peker på går det imidlertid ikke an å slette kjøpene fra listen uten samtidig å slette dem fra Gmail-kontoen – hvor man gjerne ønsker å lagre kvitteringer for fremtidig bruk.

I Googles egen hjelpeseksjon om tjenesten heter det dessuten at informasjon om transaksjoner også kan bli lagret sammen med aktiviteten hos andre Google-tjenester.

Google skriver at kjøpsdataene kan slettes via aktivitetskontrollen på Google-kontoen, men det finnes tilsynelatende ingen separat funksjon for sletting av kjøpsdata via kontrollmenyen. Det skal ifølge Google være mulig å slå sporingen helt av, men heller ikke dette fungerer skikkelig.

Selskapet uttalte overfor CNBC at de jobber med å forbedre og forenkle innstillingene.

For å sjekke hvilke transaksjoner som Google har samlet inn informasjon kan du gå til denne siden på Google-kontoen.

Les også: Google advarer mot sårbarhet i selskapets egen sikkerhetsnøkkel »