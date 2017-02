Sju av ti bedriftsledere mener IT-avdelingene har mistet kontrollen

Ifølge en fersk undersøkelse som Vmware har gjennomført mener 65 prosent av norske bedriftsledere og IT-beslutningstakere at IT-ansvaret i bedriften blir desentralisert på en slik måte at IT-avdelingen ikke lenger har kontroll.

Norges-sjef i Vmware, Angeliqua Ramming-Gaden, forteller til digi.no at ett av de store problemene i både norske og internasjonale bedrifter er det som kalles «skygge-IT», altså det at ansatte og ulike avdelinger på eget initiativ tar i bruk ulike IT-løsninger uten at dette er initiert av IT-avdelingen. Eksempler kan være hvordan en avdeling for eksempel tar i bruk Google Docs eller et skybasert prosjektverktøy, uten at dette er noe IT-avdelingen har kontroll på.

– En viktig del av det IT-avdelingen skal drive med fremover, er å være bindeleddet mellom alle de ulike tjenestene som man velger å hente fra andre steder. Og det er her vi ser at man har mistet kontrollen. Det man tidligere kalte for skygge-IT, det er IT i dag. Man har på en måte akseptert at slik er det, og slik må det være. Samtidig ser man også gevinsten av det – for eksempel ved at man får raske leveranser og betaler kun for det man bruker, sier Ramming-Gaden.

Ramming-Gaden sier IT-avdelingens rolle fremover bør være å være en koordinator, og passe på at man beskytter organisasjonens data – uten å skape for mange «siloer» i bedriften.

Desentralisering av IT-avdelingen har også fordeler

Undersøkelsen Vmware viser til er gjort blant 2000 IT-beslutningstakere og 2000 bedriftsledere i en rekke europeiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske land. I Norge omfatter undersøkelsen bedrifter med mer enn 500 ansatte.

Ifølge undersøkelsen gir desentraliseringen av IT mange konkrete forretningsfordeler. 55 prosent av de spurte nevner muligheten til å raskt lansere nye produkter og tjenester som en av fordelene. 55 prosent svarer også at desentralisert IT gir mer frihet til å drive innovasjon, mens 54 prosent svarer at det gir økt forståelse og mulighet til å agere på markedsprognoser.

Mer enn halvparten av de spurte (55 prosent) mener også at desentralisert IT gir større medarbeidertilfredshet, og like mange mener det gjør det enklere for bedriften å tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

IT-avdelingen må ha mer kontroll

– I Norge er det jo veldig mange småbedrifter, og mange outsourcer IT – eller tar i bruk skyløsninger fra Google eller Microsoft. Mange trenger kanskje ikke lenger en stor IT-avdeling lenger?

– Det avhenger av størrelse. Mange småbedrifter vil ha nytte av å kunne sette ut dette, og fokusere på kjernevirksomheten. Dette forplanter seg også til de større bedriftene, men i stedet for at IT-avdelingene blir borte der, så vil de få andre ansvarsområder, sier Stein Wilhelmsen, senior systemingeniør i Vmware.

Som eksempler nevner han nettopp problemet med at for eksempel utviklere og andre i bedriften tar i bruk tjenester «bak ryggen» på IT-avdelingen – for eksempel en utvikler som tar i bruk Amazons skylagring AWS uten å spørre noen.

– De tradisjonelle IT-avdelingene vil få litt mer ansvar for å følge opp, og «aligne» litt med businessen, slik at strategi og retning blir mer riktig. Da vil man få andre oppgaver og annet ansvar, sier Wilhelmsen.

Ramming-Gaden mener vi befinner oss i et vakum mellom IT og forretning, og strategi og teknologi. Desentraliseringen av IT går for fullt i alle deler av norsk næringsliv, og er hovedsakelig drevet av kravene til hurtig omstilling, sier hun.

– IT-avdelingen har kanskje ikke lenger det mandatet fra ledelsen til å føre teknologien videre. Ledelsen har heller kanskje ikke hengt med. Man tenker at IT-avdelingen skal levere en tjeneste, man tenker ikke på at de er en stor del av forretningen.

Ramming-Gaden mener det er en stor utfordring for mange bedrifter i dag at man ikke har kontroll på hvor bedriftens data befinner seg, fordi ulike avdelinger gjør ting på eget initiativ. I tillegg mister man kontrollen på sikkerheten.

Mener IT-avdelingen bør legge premissene for innovasjon

Spørsmålet er også hvem i organisasjonen som skal ha ansvaret for å drive innovasjon – toppledelsen eller IT-avdelingen?

Ifølge undersøkelsen er bedriftslederne i stor grad enige om at ansvaret for innovasjon innad i organisasjonen bør ligge hos IT-avdelingen. 71 prosent svarer at IT skal legge premissene for å drive innovasjon, men at de må ha klare strategiske retningslinjer og ta ansvar for sikkerheten.

– IT må lære seg å snakke forretningsspråk, og business må lære seg å snakke IT-språk. Det er da vi klarer å skape verdier, sier Ramming-Gaden.

