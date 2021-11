Sju pågrepet i offensiv mot hackere – norsk politi involvert i aksjonen

Sju personer er pågrepet i en global operasjon mot kriminelle bak løsepengevirus som har kostet ofrene over en halv million euro.

Kommunikasjonssjef Åste Dahle Sundet i Kripos bekrefter at norsk politi deltok i aksjonen.

– Jeg kan bekrefte at vi har deltatt, men av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gi noen detaljer, sier Sundet til NTB.

Det var TV 2 som først meldte at norsk politi var involvert i aksjonen.

Tilknyttet Revil

De pågrepne har tilknytning til den russiske hackergruppa REvil, også kjent som Sodinokibi, og ransomware-gruppa GandCrab, heter det i en kunngjøring fra Europol.

To personer ble pågrepet torsdag i Romania og én i Kuwait, mens ytterligere tre ble arrestert i Sør-Korea. En ble tatt i et ikke oppgitt europeisk land.

Sundet i Kripos vil overfor NTB ikke kommentere om noen er pågrepet i saken i Norge.

Interpol og EUs juridiske etat Eurojust var også involvert i operasjonen, som dekket 17 land.

De pågrepne er mistenkt for å stå bak 7.000 datainnbrudd, der de krevde over 200 millioner euro i løsepenger. De to rumenerne var alene ansvarlig for 5.000 hackerangrep med et utbytte på en halv million euro, ifølge Europol.

Løsepengevirus, eller ransomware, er en stadig mer lukrativ geskjeft der hackeren låser en PC med alt dens innhold og krever løsepenger for å åpne tilgangen igjen.