Skadelige apper med over 330 millioner nedlastinger ble funnet på Google Play i september – dette er de største truslene

Meldingene om ondsinnede mobilapper er i ferd med å bli så hyppige at det kan være vanskelig å følge med på, men en sikkerhetsforsker har nå tatt seg bryet med å lage en oversikt – og den er ganske skremmende.

Som blant andre Forbes melder har Lukas Stefanko, forsker hos sikkerhetsselskapet ESET, samlet sammen rapporter om ondsinnede Android-apper som er funnet bare i løpet av september måned. Resultatet ble nylig lagt ut på sikkerhetsforskerens blogg.

335 millioner nedlastinger av skadelige apper

Til sammen skal det ha blitt oppdaget 172 skadelige applikasjoner på Google Play, og disse skal totalt ha blitt lastet ned hele 335,9 millioner ganger.

Av disse er det adware som er den klart dominerende kategorien, med over 300 millioner nedlastinger. På andreplass ligger apper som sikkerhetsselskapet Sophos har døpt «fleeceware»-apper.

15 apper med 20 millioner installasjoner i denne kategorien ble funnet på Google Play i september.

Fleeceware-apper er abonnementsbaserte applikasjoner som opererer med tvilsom praksis for å loppe brukerne for penger. Dette skjer for eksempel ved at appene tilbyr brukerne en gratis prøveperiode, men deretter belaster brukeren selv om brukeren ikke hadde planer om å benytte den videre.

Foto: Lukas Stefanko/ESET

Fremstår som legitime

Dette er mulig ved at appene kommer med krav om at brukeren oppgir betalingsinformasjon for å kunne starte dem, og i tillegg opererer de med spesielle betingelser i «liten skrift» rundt oppsigelse av abonnementet, som fører til at appen tar betalt uten brukerens godkjennelse.

Siden disse appene ofte i utgangspunktet er legitime og har nytteverdi lukes de ikke nødvendigvis ut av regelverket hos Google Play, og tilhører strengt tatt ikke skadevare-kategorien – som gjør dem vanskelige å bli kvitt.

På tredjeplassen ligger apper som inneholder skjulte annonser. Apper i denne kategorien ble lastet ned 14,5 millioner ganger fra Google Play i perioden. Andre kategorier av skadelige apper som ligger på topp ti-listen i antall nedlastinger er falske antivirus-programmer, banktrojanere, og kredittkort-phishing-apper.

Mer informasjon finner du på Lukas Stefanko-bloggen.