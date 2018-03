Vil bli ledende på IT-infrastruktur

Den siste tiden har flere IT-leverandører som Atea og Microsoft tatt skritt i retning av å bli teleoperatører. Atea er blitt virtuell operatør i Telenors nett, og tilbyr mobiltjenester til egne kunder, mens Microsoft blir en stadig større konkurrent til tradisjonelle operatører gjennom Lync og Skype for business.

Nå svarer Telenor, ved å satse tungt på IT-infrastruktur og tjenester på tvers av Skandinavia gjennom Telenor Inpli.

Telenor slår nå sammen Datametrix med svenske Network Services. Til sammen har de to selskapene 400 ansatte i Norge og Sverige, og omsatte for 1,5 milliarder kroner i 2017. Eivind Hauglie-Hanssen blir administrerende direktør i Telenor Inpli.

Har klare ambisjoner

Datametrix har vært heleid av Telenor siden 2008. Nå slås selskapet sammen med Network Services, som Datametrix kjøpte i 2017.

– IT-infrastruktur er samfunnskritisk og blir bare viktigere etterhvert som samfunnet digitaliseres og stadig flere enheter kobles til nett. Det er derfor helt naturlig at vi tar en tydeligere posisjon i dette markedet. At satsningen nå får en tydelig Telenor-merkevare signaliserer at vi har klare ambisjoner i dette markedet, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedriftsmarked og styreleder i Telenor Inpli.

Telenor Inpli skal rendyrkes innen nettverk og sikkerhet. I tillegg skal selskapet tilby samhandlingsløsninger levert som tjenester. Selskapet vil bli en aktør i hele Skandinavia.

– Våre konkurrenter skal merke at vi nå får Telenor i ryggen med full tyngde. Vi bygger en skandinavisk organisasjon med et felles tjenestetilbud og kundebetjening på tvers i Skandinavia. Vi skal være skandinaviske i alt vi gjør, noe som gjør oss godt posisjonert til å være med våre kunder over landegrensene. Vi er store, men fleksible, og evner å snu oss rask og møte kundens behov, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Telenor Inpli i en pressemelding.

Operatør og integrator

Hauglie-Hanssen mener Telenor Inplis store fordel er selskapets kompetanse og erfaring. IT-infrastruktur vil være essensielt i alle fremtidige virksomheter, og Telenor Inpli vil bistå kundene med innovasjon og utvikling av digitale tjenester og forretningsmodeller.

– Vi kan levere løsninger og tjenester på tvers av gamle skillelinjer mellom operatør og integrator. Vi vil tilby en kommunikasjonsplattform og en sikkerhetsplattform som vil være fundamentet for både sikker daglig drift og fremtidig innovasjon og digitalisering, avslutter Hauglie-Hanssen.

Artikkelen ble først publisert på Inside Telecom.no