Skal bruke ansiktsgjenkjenning mot bråkmakere på fotballkamp

Torsdag fikk F.C. København godkjennelse til å ta i bruk ansiktsgjenkjenning i arbeidet med å holde bråkmakere borte fra kampene, opplyser Datatilsynet på sine nettsider.

Godkjennelsen kommer ni måneder etter at klubben søkte om tillatelse til å bruke verktøyet under arrangementer i Parken og på klubbens bortekamper.

Datatilsynet ser fordeler ved tiltaket:

– Datatilsynet har – etter behandling av saken i Datarådet – gitt tillatelse til at F.C. København kan bruke automatisk ansiktsgjenkjenning under klubbens kamper for å støtte håndhevelsen av regler om klubbkarantener og generelle karantener knyttet til fotballkamper, opplyser tilsynet.

Gjelder flere kamptyper

Ansiktsgjenkjenningsteknologien vil også bli brukt utenfor Superligaen:

– Teknologien kan benyttes ved adgangskontroll til Parken Stadion, inne på stadion, samt ved mobile anlegg under F.C. Københavns kamper. Dette inkluderer treningskamper og kamper med lag fra Superligaen, 1. og 2. divisjon, samt kamper i UEFA-regi.

Rivalene i Brøndby IF har hatt en tilsvarende tillatelse siden 2019. I september i fjor kunne Ingeniøren avsløre at F.C. København hadde søkt Datatilsynet om lignende godkjennelse i april 2024.

Eksperter er skeptiske

To eksperter har tidligere uttalt seg kritisk til effekten av ansiktsgjenkjenning overfor Ingeniøren. En av dem er Thomas Moeslund, professor i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.

– Alle systemer som skal gjenkjenne personer, har en viss mengde falske positive treff. Eierne må balansere dette. Man må vurdere hvor mange som urettmessig blir stoppet, og hvor mange bråkmakere som slipper gjennom. Denne problemstillingen vil alltid være der; noen vil komme seg unna, med mindre man aksepterer flere falske alarmer, sa han i oktober, og la til at hooligans trolig vil forsøke å omgå systemet.

Datatilsynet presiserer at tillatelsen ikke gjelder landskamper i Parken.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.